Загальна сума прямих збитків інфраструктурі зросла до 2,7 трлн гривень — Finance.ua

Загальна сума прямих збитків інфраструктурі зросла до 2,7 трлн гривень

Вчора 11:45 — Казна та Політика

Станом на 2 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури від військової агресії росії в Україні сягнула майже $92 млрд або 2,7 трлн грн.

Лише за останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $4,5 млрд.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки).

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

Кількість втрачених автомобілів

У нових обрахунках додали оцінки щодо втрат легкових автомобілів (визначені на основі непрямих методів), що відбулися внаслідок знищення, пошкодження чи захоплення приватних авто. За оцінками аналітиків КSЕ, таких щонайменше 89,5 тисяч, а загальна вартість таких авто, за попередніми оцінками, складає понад $1,3 млрд.

Загалом з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 195 заводів та підприємств, 231 медзаклад, 543 дитсадки, 295 мостів та мостових переходів, 151 обʼєкт складської інфраструктури. Крім того, за час війни пошкоджено чи зруйновано щонайменше 97 релігійних та 144 культурні обʼєкти. Внаслідок бойових дій пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23,8 тис кілометрів доріг, 33,7 млн квадратних метрів житлового фонду.

Зокрема, за оцінками КSЕ, станом на 2 травня прямі втрати підприємств (активів, складів) від війни вже складають близько $10 млрд.

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