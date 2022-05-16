Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівщини – 150 мільйонів — Finance.ua

Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівщини – 150 мільйонів

Вчора 12:21 — Казна та Політика

Готель "Україна" у Чернігові (фото - Суспільне)

Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівської області — 150 млн грн. У першу чергу тут відновлять критичну інфраструктуру: електро- та водопостачання та роботу лікарень.

Про це у відеозверненні у Фейсбуці повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Завершилися всі підрахунки кошторисів, і я сподіваюся, що вже цього тижня, і навіть сьогодні Чернігівщина розпочинає відновлення критичної інфраструктури. Під критичною інфраструктурою я маю на увазі електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки — це об’єкти першої черги, без яких дуже важко жити в місті Чернігів. Друга черга — житловий фонд. Вже на сьогодні виділено перші 150 мільйонів і знаходяться на казначейських рахунках області. З них уже частина перерахована на управління капітального будівництва і сьогодні розпочнуть роботи», — сказав Чаус.

Також, з його слів, обласна адміністрація робить усе можливе, щоб бізнес та підприємства, які релокувалися або припинили роботу, поверталися та відновлювалися.

«На сьогодні ми ініціювали створення спеціальної економічної зони на території Чернігівської області, як такої, що постраждала. Для того, щоб наш бізнес повертався сюди, відновлювався і розвивався і відчував себе впевнено», — додав Чаус.

Довідка Finance.ua:

на Чернігівщині росіяни зруйнували 8 лікарень та 37 пошкодили і завдали збитків у понад 2 мільярди гривень.

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