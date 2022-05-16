Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівщини – 150 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівщини – 150 мільйонів

Вчора 12:21Казна та Політика
242
Готель "Україна" у Чернігові (фото - Суспільне)Готель "Україна" у Чернігові (фото - Суспільне)
Уряд виділив перший транш на відбудову Чернігівської області — 150 млн грн. У першу чергу тут відновлять критичну інфраструктуру: електро- та водопостачання та роботу лікарень.
Про це у відеозверненні у Фейсбуці повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Читайте також
«Завершилися всі підрахунки кошторисів, і я сподіваюся, що вже цього тижня, і навіть сьогодні Чернігівщина розпочинає відновлення критичної інфраструктури. Під критичною інфраструктурою я маю на увазі електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки — це об’єкти першої черги, без яких дуже важко жити в місті Чернігів. Друга черга — житловий фонд. Вже на сьогодні виділено перші 150 мільйонів і знаходяться на казначейських рахунках області. З них уже частина перерахована на управління капітального будівництва і сьогодні розпочнуть роботи», — сказав Чаус.
Місце для вашої реклами
Також, з його слів, обласна адміністрація робить усе можливе, щоб бізнес та підприємства, які релокувалися або припинили роботу, поверталися та відновлювалися.
«На сьогодні ми ініціювали створення спеціальної економічної зони на території Чернігівської області, як такої, що постраждала. Для того, щоб наш бізнес повертався сюди, відновлювався і розвивався і відчував себе впевнено», — додав Чаус.

Довідка Finance.ua:

  • на Чернігівщині росіяни зруйнували 8 лікарень та 37 пошкодили і завдали збитків у понад 2 мільярди гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.