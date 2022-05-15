У Бучі порахували збитки від російського вторгнення - майже $450 мільйонів — Finance.ua

У Бучі порахували збитки від російського вторгнення - майже $450 мільйонів

Вчора 10:16 — Казна та Політика

У Бучі порахували збитки від російського вторгнення - майже $450 мільйонів

Збитки, що їх завдала Бучі армія росії, за оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, становлять $449 мільйонів.

Про це Бучанський міський голова Анатолій Федорук написав у Фейсбуці

«Продовжуємо рахувати збитки, яких завдала Бучанській громаді армія росії. Лише по Бучі, за оцінкою фахівців Мінекономіки та KSE, прямі та непрямі втрати становлять 449 мільйонів доларів США. Це ті, що задокументовані станом на 10 травня в рамках проєкту „росія заплатить“ та будуть пред’явлені російській стороні», — зазначив Федорук.

Він наводить дані щодо руйнувань: загалом по Бучанській громаді постраждали 1 354 будівлі. 1 230 з них — це житлові будинки. Зокрема, 1 051 — приватні житлові та 179 — багатоквартирні будинки. Майже половину з них уже обстежили спеціальні комісії, які складають дефектні акти.

124 — це нежитлові приміщення, зокрема, серед них:

29 — заклади освіти

9 — медичні заклади

5 — адміністративні будівлі та релігійні споруди

12 — комунальні об‘єкти

69 — торгові мережі та інші комерційні приміщення.

178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, що означає, що їх неможливо відновити. Зокрема, йдеться про 149 приватних житлових будинків та 10 багатоповерхівок.

Стосовно інфраструктури громади, то загалом зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газогону та 10 км водогону, розбомблено тягову електростанцію та об’єкти водопостачання, які централізовано забезпечували Бучу електроенергією та водою.

Довідка Finance.ua:

на Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій, з них 80% становлять житлові;

російські окупанти понад 100 разів обстрілювали обʼєкти ДК «Укроборонпром». Сума збитків оборонно-промисловому комплексу перевищує 100 млрд грн;



в результаті воєнних дій в Україні знищено близько 23 000 км доріг загального користування, з яких 8 000 км є дорогами державного значення. Загальний обсяг збитків дорожній інфраструктурі нашої країни наразі оцінюється в 900 млрд гривень.

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