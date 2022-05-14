Український оборонний комплекс зазнав 100 млрд грн збитків через обстріли росіян – «Укроборонпром» — Finance.ua
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Український оборонний комплекс зазнав 100 млрд грн збитків через обстріли росіян – «Укроборонпром»

Вчора 05:35Казна та Політика
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Український оборонний комплекс зазнав 100 млрд грн збитків через обстріли росіян – «Укроборонпром»Український оборонний комплекс зазнав 100 млрд грн збитків через обстріли росіян – «Укроборонпром»
російські окупанти понад 100 разів обстрілювали обʼєкти ДК «Укроборонпром». Сума збитків оборонно-промисловому комплексу перевищує 100 млрд грн.
Про це сказала речниця держконцерну Наталія Сад.
Збитки ОПК України від ворожих обстрілів перевалили за 100 млрд грн. Оцінка масштабів руйнувань тільки розпочалася і є проміжною, повідомила Сад.
На оголошені «Укроборонпромом» вакансії відгукнулись понад 12 000 українців, з них понад 1000 — вже працевлаштовані.
Заводи «Укроборонпрому», які виготовляють, ремонтують та модернізують техніку та озброєння для ЗСУ, від початку війни були переведені на посилений режим та семиденний робочий тиждень.
Загалом з початку війни рф проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, свідчать підрахунки проєкту «росія заплатить».
Загальні втрати економіки, понесені під час війни, становлять $564–600 млрд. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $2,4 млрд.
За матеріалами: Forbes.ua
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