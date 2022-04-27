росія нанесла збитків дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень - "Укравтодор" — Finance.ua
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росія нанесла збитків дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень - "Укравтодор"

Вчора 21:31Казна та Політика
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росія нанесла збитків дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень - "Укравтодор"росія нанесла збитків дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень - "Укравтодор"
В результаті воєнних дій в Україні знищено близько 23 000 км доріг загального користування, з яких 8 000 км є дорогами державного значення. Загальний обсяг збитків дорожній інфраструктурі нашої країни наразі оцінюється в 900 млрд гривень.
Про це повідомляє перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.
За його словами, також зруйновано 302 штучні споруди, з яких 125 знаходяться на дорогах державного значення. Наразі вже триває активне відновлення пошкодженої інфраструктури.
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«Вже почали відновлювати, і сьогодні можемо констатувати, що 500 км доріг вже розчищено — це і дороги державного значення, і комунальні дороги. Наприклад, 212 км доріг — це розчищення вулиць Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок. Також ми вже звели на сьогодні 18 тимчасових переправ, об’їздів, обходів і надалі будемо це виконувати», — говорить Івко.
Для прикладу він розповів про трасу Р-30, де, на в’їзді до міста Ірпінь, було менше ніж за тиждень зведено тимчасову переправу біля зруйнованого мосту. Зараз на тому місці тривають проєктно-вишукувальні роботи, а після них розпочнеться побудова нового повноцінного мосту.
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«Також є по Київській, Чернігівській і Сумській областям деякі дороги, наприклад, Київ-Чернігів Р-69 — це де виконуються роботи, де вже виконані переправи. Також, наприклад, в Сумській області Н-12 в містечку Климентове зроблена тимчасова переправа. І на всіх напрямках ми працюємо цілодобово», — додає заступник голови Укравтодору.
Він наголосив, що дорожники працюють у надзвичайно небезпечних умовах. Так, нещодавно на Харківщині безпосередньо під час роботи були обстріляні працівники однієї з дорожніх компаній. Ворожі снаряди влучили приблизно за 50 метрів від людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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