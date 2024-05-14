Продовження «торговельного безвізу»: у Мінекономіки розповіли про обмеження з боку ЄС — Finance.ua

Продовження «торговельного безвізу»: у Мінекономіки розповіли про обмеження з боку ЄС Сьогодні 12:44 — Казна та Політика

Продовження «торговельного безвізу»: у Мінекономіки розповіли про обмеження з боку ЄС

У понеділок, 13 травня, Рада ЄС остаточно схвалила продовження ще на 12 місяців режиму безмитної торгівлі для України. Режим розпочав діяти у червні 2022 року і тепер буде застосовуватися до червня 2025 року.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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«Це надзвичайно важливий аспект політичної підтримки для України попри усю чутливість питання торгівлі аграрною продукцією. Більша частина українських товарів експортуються до ЄС без обмежень на підставі Угоди про асоціацію. Зокрема, всі промислові товари вже не обкладаються митом. Автономні торгові преференції ЄС стосуються аграрних товарів, які не були повністю лібералізовані в Угоді. Це 36 категорій товарів, на які були передбачені тарифні квоти, а також товари, до яких застосовується система вхідних цін. З червня 2022 року ці обмеження зняті, й тепер повна свобода торгівлі діятиме до червня 2025 року», — пояснила Свириденко.

Також автономні торгові преференції ЄС передбачають, що не будуть застосовуватися антидемпінгові та захисні заходи для металургійної продукції.

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Водночас різка зміна торговельних потоків між Україною та ЄС, зокрема, різке збільшення торгівлі окремими товарами через сусідні держави-члени ЄС, призвели до цілої низки негативних рішень, зокрема, до блокування кордону.

«Вже тривалий час ми працюємо і з урядами сусідніх держав і з інституціями ЄС щодо усунення цих явищ. Як реакція на них — в Регламенті ЄС щодо продовження автономних торгових преференцій містяться положення щодо особливих захисних заходів, зокрема, й автоматичні заходи щодо кукурудзи, мʼяса птиці, цукру, вівса та круп. Найголовніше полягає в тому, що й Україна, і ЄС погодили, що це продовження автономних торгових преференцій буде останнім і до літа наступного року сторони оновлять Угоду про асоціацію таким чином, щоб встановити передбачувані умови торгівлі на період до вступу в ЄС», — розповіла Свириденко.

За її словами, такі переговори будуть стосуватися не лише мит на ті аграрні товари, які ще не лібералізовані, але і виробничих стандартів, таким чином, щоб зняти упередження щодо української продукції.

«Також уряд намагатиметься досягти зняття усіх тимчасових заходів, які вжили сусідні держави-члени ЄС та Україна і які суперечать логіці відкритої торгівлі між нами», — додала міністерка економіки.

Наразі, ЄС займає 65% в експорті й 51% в імпорті до України і є якірним торговельним партнером для України.

Довідка Finance.ua:

13 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Рада ЄС остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, що передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС;

оновлені АЗТ набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.



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