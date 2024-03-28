Посли ЄС домовились про компроміс в умовах торгівлі з Україною — Finance.ua

Посли ЄС домовились про компроміс в умовах торгівлі з Україною Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Посли ЄС домовились про компроміс в умовах торгівлі з Україною

Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною.

Як пише «Європейська правда», про це у Twitter (X) інформує бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

«Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС», — йдеться в повідомленні.

Бельгійське головування додало, що цей компроміс ще має ухвалити Європарламент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що бельгійське головування у Раді ЄС оновило проєкт угоди про продовження безмитної торгівлі з Україною, врахувавши нові обмеження.

За оцінками Єврокомісії, озвучених на закритому засіданні послів країн-членів ЄС, Україна втратить 86 млн євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків.

Оновлений проєкт частково врахував вимоги Польщі й Франції. За документом, базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими. Україна виступила проти цієї пропозиції.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.