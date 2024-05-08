Правила в'їзду та тимчасовий захист для українців в Чорногорії у 2024 році — Finance.ua

Правила в'їзду та тимчасовий захист для українців в Чорногорії у 2024 році Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Правила в'їзду та тимчасовий захист для українців в Чорногорії у 2024 році

Чорногорія, як і інші країни Європи надає тимчасовий захист українцям. Для в'їзду на територію країни українцям потрібні такі документи, пише visitukraine.today

1. Дійсний біометричний чи небіометричний закордонний паспорт та його копії;

2. Внутрішній паспорт та його копії;

3. Документ для підтвердження родинних зв’язків для перетину кордону з неповнолітніми особами (свідоцтво про народження, згода батьків на супроводження та виїзд).

У біженців з України страховка не вимагається. Проте якщо ви відвідуєте Чорногорію з туристичною метою, наявність страхового полісу є обов’язковою, незалежно від країни походження туриста.

Для в'їзду до Чорногорії не потрібно підтвердження вакцинації або тесту, в'їзд вільний. Також Посольство повідомляє, що в'їзд з тваринами дозволяється із будь-якими наявними документами на тварину або навіть без них.

Особи, які не бажають отримувати статус тимчасового захисту, можуть перебувати на території Чорногорії у якості туриста. Для цього необхідно мати біометричний чи звичайний закордонний паспорт, дійсний понад 180 днів із дати в'їзду.

Правила в'їзду в 2024 році

Громадянам України для в'їзду на територію Чорногорії у 2024 році потрібні такі документи:

1. Дійсний біометричний чи звичайний закордонний паспорт та його копії;

2. Внутрішній паспорт та його копії;

3. Свідоцтво про народження для неповнолітніх осіб.

Якщо якісь з цих документів у вас відсутні, або виникли будь-які інші проблеми при вїзді, можна прямо на кордоні у представників поліції попросити тимчасовий захист чи притулок (azil).

В таких ситуаціях громадян України пропускають з будь-якими наявними документами.

в окремих випадках. Раніше ми писали , що в 2024 році виїзд за межі України більшості громадян відбувається виключно на підставі дійсного закордонного паспорта. Виїхати за внутрішніми паспортами можна лише

Коли українець може виїхати за кордон за внутрішнім паспортом

Якщо людина прямує з зони проведення активних бойових дій, перетинає кордон, як біженець та має об'єктивні підстави, що не може швидко поновити або оформити закордонний паспорт, тоді цій особі, як виключення, можуть дозволити перетнути кордон на підставі внутрішнього паспорта.

В цьому випадку працівники Прикордонної служби України детально вивчають всі обставини виїзду та консультуються з представниками суміжної країни, щоб зʼясувати чи пропустять вони українця без закордонного паспорта.

Довідка Finance.ua:

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українських біженців.

Українці з тимчасовим захистом у Чеській Республіці можуть виїжджати за межі країни, проте виїзд на тривалий час може вплинути на деякі сфери перебування у Чехії.На який період українським біженцям можна виїжджати, повідомляє чеське МВС «Naši Ukrajinci».

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