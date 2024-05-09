Посли країн-членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility: скільки отримає Україна — Finance.ua

Посли країн-членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility: скільки отримає Україна Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Посли країн-членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility: скільки отримає Україна

У середу, 8 травня, посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility. Тепер імплементаційне рішення для затвердження Плану має бути ухвалено на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 14 травня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні визначених у Плані реформ — ми виконали 12 індикаторів з 36, передбачених у 2024 році. Виконання п’яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні. І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 млрд євро підтримки цього року», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Скільки повинна отримати Україна

За попереднім розрахунком:

у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро;

у 2025 році - 12,5 млрд євро;

у 2026 році - 7,25 млрд євро;

1,2 млрд євро у 2027 році;

1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

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Фінансування в рамках першої складової програми здійснюватиметься за виконання квартальних індикаторів, визначених у Плані для Ukraine Facility. План визначає ключові реформи та напрями для інвестицій, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню фінансування для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Він також містить якісну систему прозорості, аудиту та контролю, які також будуть посилені в рамках передбачених реформ.

Нагадаємо, раніше радник президента України Олег Устенко заявляв , що цьогоріч очікується, що Україна отримає 5,4 млрд доларів від МВФ. Ця допомога надходитиме протягом 2024 року кількома траншами.

18 березня уряд затвердив план Ukraine Facility, а вже 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль передав план президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Загалом План реформ України охоплює 15 сфер.

Україна в 2024 році потребує щонайменше 37 млрд доларів фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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