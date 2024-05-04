Помилки в електронній трудовій книжці: як виправити — Finance.ua

Помилки в електронній трудовій книжці: як виправити
Кожен роботодавець зобов’язаний надавати відомості про трудову діяльність своїх найманих працівників в електронному форматі. Оцифрувати документ, якщо йдеться про трудовий стаж до 2004 року, українці можуть самотужки. За законом, у працівників і роботодавців є п’ять років для оцифрування трудових книжок.
У Головному управлінні ПФУ в Донецькій області розповіли, як виправити помилки після оцифрування трудової книжки.
Після подання документів про трудову діяльність на портал Пенсійного фонду потрібно відстежити стан опрацювання звернення з їх оцифрування.
Зробити це можна наступним чином:
- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- обрати пункт Електронна трудова книжка;
- натиснути на кнопку Дані ЕТК;
- обрати закладку Відцифрована ЕТК;
- перевірити записи, звіривши дані в оцифрованій трудовій книжці із загальним страховим стажем у профілі користувача.
Як виправити помилки в електронній трудовій книжці
У ПФУ зазначають, що виправити помилки можна самостійно, якщо в результаті аналізу виявлені неточні/хибні записи за періоди страхового стажу після 01.07.2000 або створено неправильний чи некоректний електронний запис.
Для цього необхідно:
- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі з використанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- створити повторне звернення (застраховані особи — у вкладці Відомості про трудові відносини, роботодавці — у вкладці Відомості про трудові відносини робітника);
- заповнити екранну форму;
- повторно завантажити скановану копію титульного аркуша трудової книжки (для ідентифікації приналежності документа);
- додати скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення;
- додати скановану копію уточнюючої довідки (за необхідності).
Роботодавцям потрібно ознайомити кожного працівника з результатами опрацювання звернень за типом Відомості про трудові відносини робітника, оскільки періоди незарахування страхового стажу впливають на визначення права щодо призначення майбутньої пенсії.
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