В Україні працюють над змінами до солідарної пенсійної системи — Finance.ua

В Україні працюють над змінами до солідарної пенсійної системи Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

В Україні працюють над змінами до солідарної пенсійної системи

Україна працює над змінами в солідарній пенсійній системі, щоб зробити її більш збалансованою та справедливою, а також над розвитком накопичувальної системи пенсійних внесків.

Про це заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час виступу на Міжнародному саміті міністрів.

«10,5 млн людей сьогодні сплачують внески, зокрема й пенсійні внески для того, щоб підтримувати наших пенсіонерів. 11 млн пенсіонерів ми маємо, яким виплачуємо солідарні пенсії. Я думаю, що кожен з вас розуміє, що таке співвідношення є надзвичайно загрозливим й очевидно не дозволяє нам робити якісне заміщення для пенсій наших громадян. На жаль, сьогодні ми можемо заміщати тільки 32% їхнього заробітку — це дуже невисокий критерій, який насправді велику кількість людей літнього віку ставить на межу бідності, й вони потребують не тільки соціальних послуг, але й інших видів підтримки, в тому числі натуральної допомоги, щоб мати можливість забезпечувати свої базові потреби», — розповіла Жолнович.

Жолнович зазначила, що, розуміючи, що демографічна ситуація в Україні не буде покращуватися, зараз надзвичайно важливо напрацювати систему накопичувальних пенсійних внесків.

Переваги накопичувальної системи

Насамперед це дозволить зміцнити економіку країни завдяки довгостроковому інвестиційному ресурсу. Відповідно до розрахунків НКЦПФР, економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії до 2030 року складе 477 млрд грн.

Також зміняться пріоритети в стосунках між найманими працівниками та роботодавцями. Працювати «по-чорному» чи «по-сірому» (коли людину оформлюють на мінімалку, а різницю компенсують у конверті. — Ред.) буде невигідно. Тому офіційних працевлаштувань має стати більше, що позитивно позначиться на вітчизняній економіці.

Найголовніше, що другий рівень пенсійної системи в довгостроковій перспективі дозволить значно підвищити пенсії.

Станом на 1 березня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становив 5219,69 грн (~142 дол. — Ред.).

Середня ж пенсія в Польщі, в якій пенсійна реформа запрацювала з 1 січня 1999 року, складає 2800 злотих — 24 тис. грн. Польські пенсіонери точно не зубожілі. Їхніх пенсій вистачає, щоб повноцінно харчуватися, оплачувати житло, подорожувати за бажанням.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.