Податкова служба нагадала правила зарахування податків, сплачених за кордоном — Finance.ua

Податкова служба нагадала правила зарахування податків, сплачених за кордоном Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Податкова служба нагадала правила зарахування податків, сплачених за кордоном

Зарахування податків, сплачених за кордоном, відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

Про це повідомили у Податковій службі Харківській області.

За правилами Податкового кодексу, кошти податку на прибуток, отримані з іноземних джерел, які сплачують суб'єкти господарювання за кордоном, зараховують під час сплати податку в Україні.

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При цьому розмір сум податку з іноземних джерел упродовж податкового (звітного) періоду не може бути більшим за суму податку, що підлягає сплаті в Україні.

Які податки не підлягають зарахуванню

Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал/майно та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

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Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь».

300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. За словами Гетманцева, на фінансування української армії потрібно додатково не менше, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

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