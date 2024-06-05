Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією

32
Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією
Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією
Верховна Рада ратифікувала міжурядову конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією, яку було підписано у лютому 2024 року.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
За його словами, законодавчу ініціативу № 0259 підтримали 298 народних депутатів.
Читайте також
Документ є важливим кроком для розвитку українсько-японських економічних відносин та співробітництва у податковій сфері.

Що це дасть?

У Мінфіні кажуть, що конвенція встановлює правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, які резиденти однієї держави отримують з джерел в іншій державі.
Зокрема, обмежено право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:
  • дивідендів (15% — загальна ставка оподаткування та 5% — для дивідендів, які отримує компанія договірної держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої держави, яка такі дивіденди виплачує);
  • процентів (10% — загальна ставка оподаткування; 5% — у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія, торговець цінними паперами або визнаний пенсійний фонд; а також якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит; 0% — у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є інша держава, її орган влади, центральний банк або будь-яка установа, яка повністю належить цій державі; або щодо боргових вимог, гарантованих, застрахованих або опосередковано фінансованих цією іншою державою, її органом влади, центральним банком або будь-якою установою, що повністю належить цій державі);
  • роялті (5%).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.