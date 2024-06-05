Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією — Finance.ua

Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією Сьогодні 15:48

Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією

Верховна Рада ратифікувала міжурядову конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією, яку було підписано у лютому 2024 року.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

За його словами, законодавчу ініціативу № 0259 підтримали 298 народних депутатів.

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Документ є важливим кроком для розвитку українсько-японських економічних відносин та співробітництва у податковій сфері.

Що це дасть?

У Мінфіні кажуть , що конвенція встановлює правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, які резиденти однієї держави отримують з джерел в іншій державі.

Зокрема, обмежено право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:

дивідендів (15% — загальна ставка оподаткування та 5% — для дивідендів, які отримує компанія договірної держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої держави, яка такі дивіденди виплачує);

процентів ( 10% — загальна ставка оподаткування; 5% — у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія, торговець цінними паперами або визнаний пенсійний фонд; а також якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит; 0% — у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є інша держава, її орган влади, центральний банк або будь-яка установа, яка повністю належить цій державі; або щодо боргових вимог, гарантованих, застрахованих або опосередковано фінансованих цією іншою державою, її органом влади, центральним банком або будь-якою установою, що повністю належить цій державі);

— загальна ставка оподаткування; — у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія, торговець цінними паперами або визнаний пенсійний фонд; а також якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит; — у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є інша держава, її орган влади, центральний банк або будь-яка установа, яка повністю належить цій державі; або щодо боргових вимог, гарантованих, застрахованих або опосередковано фінансованих цією іншою державою, її органом влади, центральним банком або будь-якою установою, що повністю належить цій державі); роялті (5%).



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