ПФУ урізав фінансування пенсій у січні на 1 млрд грн — Finance.ua
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ПФУ урізав фінансування пенсій у січні на 1 млрд грн

Казна та Політика
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ПФУ урізав фінансування пенсій у січні на 1 млрд грн
ПФУ урізав фінансування пенсій у січні на 1 млрд грн
Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
За даними пресслужби, 9,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 41,1 млрд гривень через уповноважені банки.
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Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 24 січня доставлено 89,7 % профінансованих сум.
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Крім того, Пенсійним фондом спрямовано:
  • на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 3,9 млрд грн,
  • на страхові виплати — 1705,1 млн грн, в тому числі 804,7 млн грн — на оплату лікарняних.

Довідка Finance.ua:

  • загальна кількість пенсіонерів — одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб. Решта 2,369 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту»;
  • за даними ПФУ, середній розмір пенсій становить 4 622,59 гривні, у працюючих пенсіонерів — 4 837,57 гривні;
  • найвищі виплати, в середньому, отримують кияни — 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області — 5 749,01 грн, на третьому — Луганська: 5 309,44 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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