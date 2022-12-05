Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки — Finance.ua

Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки

Більшість IT-компаній змогли не лише зберегти всі свої контракти, але й показати приріст за підсумками трьох кварталів поточного року.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан у рамках української презентації на міжнародній конференції та виставці глобальних корпоративних технологій TechEx у Лондоні.

За словами Грибана, попри всі виклики війни, ІТ-індустрія є однією з найбільш швидкозростаючих галузей української економіки. Тож потенційно має потужний вплив для майбутньої повоєнної відбудови України.

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«Навіть в умовах воєнного часу понад 80% IT-компаній зберегли майже 100% своїх контрактів та за результатами трьох кварталів продемонструвала зростання на 13%. Наші компанії користуються попитом у всьому світі. Про це, зокрема, свідчить нещодавнє підписання Угоди про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною. Враховуючи загалом надзвичайно високий рівень цифровізації нашої держави, а також рівень кадрового потенціалу, Україна — на шляху до того, щоб стати одним із головних технологічних центрів планети. Тож впевнені, що інвестиції в інновації та технології стануть одним із важливих елементів повоєнної відбудови», — зазначив Грибан.

Інновації та технології є однією із галузей, якою в першу чергу цікавляться інвестори в межах Advantage Ukraine — ініціативи із залучення інвестицій в Україну, яку було представлено у вересні цього року за підтримки Президента України.

Нагадаємо, за результатами трьох кварталів поточного року, підприємствами IT-сфери було сплачено 48 млрд грн податків. Понад півмільярда доларів спрямовано на підтримку ЗСУ та гуманітарної сфери. Експорт комп’ютерних послуг зріс на 23% порівняно з попереднім роком. Українські ІТ-компанії залучили $350 млн інвестицій.

Довідка Finance.ua:

кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15% у третьому кварталі 2022 року, найпопулярнішими категоріями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP та Python;

аналітики рекрутингового порталу Djinni зібрали дашборд з вилок зарплат у вакансіях онлайн по категорії і досвіду;

ІТ-експорт за 5 років зріс на $5,1 млрд і зростає далі попри війну. За прогнозом, у 2022 році він становитиме $7,6 млрд, що є втричі більшим, ніж показник 2017 року.



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