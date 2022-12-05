Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки

Особисті фінанси
15
Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки
Переважна більшість IT-компаній зберегли всі контракти навіть в умовах війни, – Мінекономіки
Більшість IT-компаній змогли не лише зберегти всі свої контракти, але й показати приріст за підсумками трьох кварталів поточного року.
Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан у рамках української презентації на міжнародній конференції та виставці глобальних корпоративних технологій TechEx у Лондоні.
За словами Грибана, попри всі виклики війни, ІТ-індустрія є однією з найбільш швидкозростаючих галузей української економіки. Тож потенційно має потужний вплив для майбутньої повоєнної відбудови України.
Читайте також
«Навіть в умовах воєнного часу понад 80% IT-компаній зберегли майже 100% своїх контрактів та за результатами трьох кварталів продемонструвала зростання на 13%. Наші компанії користуються попитом у всьому світі. Про це, зокрема, свідчить нещодавнє підписання Угоди про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною. Враховуючи загалом надзвичайно високий рівень цифровізації нашої держави, а також рівень кадрового потенціалу, Україна — на шляху до того, щоб стати одним із головних технологічних центрів планети. Тож впевнені, що інвестиції в інновації та технології стануть одним із важливих елементів повоєнної відбудови», — зазначив Грибан.
Місце для вашої реклами
Інновації та технології є однією із галузей, якою в першу чергу цікавляться інвестори в межах Advantage Ukraine — ініціативи із залучення інвестицій в Україну, яку було представлено у вересні цього року за підтримки Президента України.
Нагадаємо, за результатами трьох кварталів поточного року, підприємствами IT-сфери було сплачено 48 млрд грн податків. Понад півмільярда доларів спрямовано на підтримку ЗСУ та гуманітарної сфери. Експорт комп’ютерних послуг зріс на 23% порівняно з попереднім роком. Українські ІТ-компанії залучили $350 млн інвестицій.

Довідка Finance.ua:

  • кількість вакансій для українських ІТ-спеціалістів зросла на 15% у третьому кварталі 2022 року, найпопулярнішими категоріями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP та Python;
  • аналітики рекрутингового порталу Djinni зібрали дашборд з вилок зарплат у вакансіях онлайн по категорії і досвіду;
  • ІТ-експорт за 5 років зріс на $5,1 млрд і зростає далі попри війну. За прогнозом, у 2022 році він становитиме $7,6 млрд, що є втричі більшим, ніж показник 2017 року.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

Хочу працювати в IT

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.