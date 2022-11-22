Як змінилася українська сфера ІТ за 5 років: експорт послуг, робочі місця та зарплати (дослідження) — Finance.ua

Як змінилася українська сфера ІТ за 5 років: експорт послуг, робочі місця та зарплати (дослідження) Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Як змінилася українська сфера ІТ за 5 років: експорт послуг, робочі місця та зарплати (дослідження)

Навіть на тлі повномасштабної війни експорт ІТ-послуг України у 2022 році продемонстрував зростання. Загалом наша країна експортувала ІТ-послуг більше, ніж руд, металів, продуктів машинобудування або олій. Як змінилася ІТ-галузь за 5 років, з’ясували аналітики BRDO.

Ось найцікавіше із дослідження:

ІТ-експорт за 5 років зріс на $5,1 млрд і зростає далі попри війну. За прогнозом, у 2022 році він становитиме $7,6 млрд, що є втричі більшим, ніж показник 2017 року. Частка експорту ІТ-послуг зростає щорічно, і у 2022 на тлі війни становила 12,9%.

Робочі місця. У 2022 році у галузі працюють 331 000 фахівців. За 5 років ІТ-індустрія створила більше 180 000 робочих місць. Для порівняння, це дорівнює кількості робочих місць у 7 компаніях МХП, або 9 меткомбінатах АрселорМіттал, або 3 мережах магазинів АТБ.

Київ, Харків і Львів і надалі є лідерами у кількості ІТ-працівників (99 000, 44 000 і 35 000 співробітників відповідно). Найшвидші темпи зростання кількості зайнятих в ІТ показують Тернопіль й Івано-Франківськ — 185% і 171% відповідно. У Полтаві й Кропивницькому також активно створюються робочі місця в ІТ (+160% і +156% за 5 років відповідно).

Оцінка кількості зайнятих в галузі актуальна на квітень 2022 року. Для оцінки використана кількість активних ФОП за визначеними КВЕД (58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11) станом на 08.04.2022 (дата останнього оприлюдненого набору ЄДР) та кількість співробітників юридичних осіб за визначеними КВЕД за 2021 рік (останні дані оприлюднені Державною службою статистики України).

Резидентами Дія.City вже стали 389 компаній. 23% компаній зареєстровані як стартапи.

Нагадаємо, Дія.City — особливий правовий режим для ІТ, запроваджений 2022 року; надає розширені можливості з оподаткування, а також нові форми найму співробітників та захисту авторського права:

Дослідники кажуть, що ухвалення рішень щодо резидентства продовжилось і після повномасштабного вторгнення — уже 28 лютого 2022 року 4 компанії отримали цей статус .

Кількість вступників-бакалаврів на компʼютерні спеціальності становила 30 000 у 2021 році і зросла на 48% у порівнянні із 2017 роком. Найпопулярнішими спеціальностями є компʼютерні науки, інженерія програмного забезпечення, компʼютерна інженерія, а також кібербезпека.

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