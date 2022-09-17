Податкове резидентство за кордоном: скільки доведеться витрачати айтівцям — Finance.ua

Податкове резидентство за кордоном: скільки доведеться витрачати айтівцям Вчора 14:20 — Особисті фінанси

Податкове резидентство за кордоном: скільки доведеться витрачати айтівцям

Війна в Україні триває вже пів року — саме стільки потрібно жити в іншій країні, щоб стати її податковим резидентом.

Про це пише видання Highload.

Якщо ви живете за кордоном вже близько пів року, офіційно працевлаштовані в Україні або маєте ФОП і у вас іноземне джерело доходу, то, швидше за все, на вас чекає подвійна «порція» податків. Причому не лише на зарплату, а й на будь-які гроші, що «капають» на ваш банківський рахунок.

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Терміни перебування в країні — один із ключових критеріїв для набуття статусу «податкового резидентства»: у більшості країн доводиться сплачувати податки, якщо мешкаєш там понад 183 дні на рік. Варто зазначити, що в деяких країнах можуть бути менші строки або враховуватися інші обставини, наприклад, в Італії основний критерій для податкового резидентства — реєстрація ВНП чи ПМП. А в Португалії достатньо оформити тимчасовий притулок, і уряд подумає, що ви тут надовго й настав час платити податки.

Щоб уникнути проблем через ухилення від сплати податків, краще відразу зверніться за роз’ясненнями до податкової служби за місцем перебування, не чекаючи караючого візиту інспектора.

Скільки потрібно платити

Топ країн, куди виїхали айтівці:

Польща — 32% (можна не платити, якщо працюєте не на польську компанію); Німеччина — 45%; Португалія — 48%; Іспанія -— 47%; Чехія — 23%; Туреччина — 45%; Болгарія — 10%; Румунія — 10%; Хорватія — 30%; Італія — ​​43%; Великобританія — 45%; Австрія — 55%; Словаччина — 25%; Кіпр — 35% (ставка для ФОП — 15,6%); Франція — 45%; Нідерланди — 49%; Чорногорія — 9%; Грузія — 20% (1%, якщо у вас ФОП та дохід до $34 тисяч на рік); Швейцарія — 40%; Канада — 33%; Латвія — 31%; Угорщина — 15%; Ірландія — 48% (можна не платити, якщо віддалено працюєте на компанію в Україні); Литва — 20% (можна не платити, якщо у вас оформлено тимчасовий притулок, ФОП в Україні та контракти, укладені ще під час перебування в Україні); Швеція — 52%; Молдова — 12%; Греція — 44%; Естонія — 20%; США — 37%; Таїланд — 35%; Бельгія — 50%; Данія — 55%; Словенія — 50%.

Нагадаємо, згідно з результатами дослідження Dou.ua , українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. 27% фахівців переїхали в безпечніше місце в Україні, а 13% релокувалися за кордон.

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