Переселенцям дозволять викупити тимчасове житло — рішення Кабміну — Finance.ua
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Переселенцям дозволять викупити тимчасове житло — рішення Кабміну

Вчора 14:02Особисті фінанси
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Переселенцям дозволять викупити тимчасове житло — рішення КабмінуПереселенцям дозволять викупити тимчасове житло — рішення Кабміну, freepik.com
Кабінет Міністрів України 19 квітня підтримав рішення про розширення заходів Державної програми забезпечення молоді житлом, додавши можливість будівництва та придбання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
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«Будівництво відбуватиметься на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва. Це допоможе оперативно забезпечити житлом людей, які виїхали із зони бойових дій або чиє майно було зруйноване внаслідок російського вторгнення», — зазначив очільник Уряду.
Як зауважив Шмигаль, держава також надасть можливість людям викупити це житло на умовах довгострокових пільгових кредитів.
За словами прем’єр-міністра, фінансуватися заходи будуть, зокрема, за кошти, передбачені в бюджеті на збільшення статутного капіталу фонду Держмолодьжитла, та міжнародних донорів.

Довідка Finance.ua:

  • з 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія»;
  • алгоритм для людей, які повернулися та хочуть відновлювати свої домівки;
  • є кілька шляхів для наповнення фонду, який працюватиме на відновлення економіки та розбудову України.
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За матеріалами: Finance.ua
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