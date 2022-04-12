Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка) — Finance.ua
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Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка)

Вчора 09:05Казна та Політика
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Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка)Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка)
За тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на 12,2 млрд доларів і на 11 квітня перетнули позначку у 80,4 млрд доларів, або 2,4 трлн грн.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute «росія заплатить».
Загальні збитки української економіки через війну коливаються від 564 млрд доларів до 600 млрд доларів. В такій оцінці, крім інфраструктурних збитків, входять також непрямі втрати. Наприклад, зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо.
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За 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис кілометрів доріг і 37 тис квадратних метрів житлового фонду. Постраждали щонайменше 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти.
Інфографіка: KSE Institute Інфографіка: KSE Institute
Минулого тижня найбільше зросли втрати у житловій нерухомості через збільшення руйнувань, уточнення попередніх даних та коригувань у методиці. Друга за величиною причина зростання — втрата активів підприємств.
Серед промисловості найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування. За підрахунками аналітиків проєкту, загальна сума прямих задокументованих збитків промисловості станом сягнула 6,25 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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