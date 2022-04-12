Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка) — Finance.ua

Інфраструктурні збитки від війни проти росії перевалили за 80 мільярдів доларів (інфографіка)
За тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на 12,2 млрд доларів і на 11 квітня перетнули позначку у 80,4 млрд доларів, або 2,4 трлн грн.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute «росія заплатить».
Загальні збитки української економіки через війну коливаються від 564 млрд доларів до 600 млрд доларів. В такій оцінці, крім інфраструктурних збитків, входять також непрямі втрати. Наприклад, зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо.
За 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис кілометрів доріг і 37 тис квадратних метрів житлового фонду. Постраждали щонайменше 277 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти.
Інфографіка: KSE Institute
Минулого тижня найбільше зросли втрати у житловій нерухомості через збільшення руйнувань, уточнення попередніх даних та коригувань у методиці. Друга за величиною причина зростання — втрата активів підприємств.
Серед промисловості найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування. За підрахунками аналітиків проєкту, загальна сума прямих задокументованих збитків промисловості станом сягнула 6,25 млрд доларів.