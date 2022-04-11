Не менше трильйона доларів: назвали можливі втрати від вторгнення рф — Finance.ua

Збиток від вторгнення російських окупантів складе не менше 1 трлн доларів.
Втрати колосальні, їх підрахунок ще ведеться, розповів під час Всеукраїнського телемарафону заступник міністра економіки Олександр Грибан.
«Це точно мільярди доларів, можливо, навіть до трильйона доларів. Це — втрати інфраструктури, медичної інфраструктури, освітньої. Є декілька рівнів — державний, муніципальний, приватний. Всі ці втрати колосальні. Підрахунок остаточний ще ведеться, але це не менше трильйона доларів. І у нас, справді, буде дуже багато роботи по відновленню», — сказав він.
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