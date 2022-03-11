В Україні буде достатньо коштів для відновлення після війни, попри збитки на сотні мільярдів - Устенко — Finance.ua

В Україні буде достатньо коштів для відновлення після війни, попри збитки на сотні мільярдів - Устенко

Кошти Україна отримуватиме від майна Росії, яке заарештована за кордоном.

Лише через два тижні після вторгнення Росії Україна втратила половину свого ВВП, близько половини підприємств припинили роботу. Втрати економіки України перевищили 100 млрд доларів лише за перші дні війни.

Таке озвучив радник Президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі ТСН.

Він нагадав, що Президент дав доручення розробляти плани відбудови, і вже над цим працюють. І за його словами, одним із джерел фінансування цього відновлення буде 300 мільярдів доларів, які були арештовані Центрабанком на російських рахунках. Ці кошти будуть передані у спеціальний фонд, його також будуть поповнювати після реалізації заарештованого майна росіян за кордоном.

Всі ці кошти будуть доступні для України, щойно в країні буде встановлено мир.

Він запевнив, що цифри вражаючі, але ми маємо де їх взяти. «Кошти вже зарезервовані під нас. Всі ці кошти, які були в Центрабанку, які належали Росії, зарезервовані під нас. Там є юридичні моменти. Але всі розуміють, що ці кошти будуть використані для відбудови України», — додав Устименко.

Він також наголосив, що ті суми, які вже зараз надходять України, — це термінові, грантові кошти, які використовуються як військова допомога. Вони не є кредитними, це грантові гроші, які Україна просто отримуємо безповоротно.

Він зазначив, що окрім такої допомоги, українцям потрібно починати нормально працювати, де є така можливість. І хоча економіка повністю переведена на військові рейки, що стосується регіонів, де йдуть бої, але вона витримує удар.

Борітеся — поборемо!

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