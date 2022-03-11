Збитки через вторгнення рф перевищили 100 млрд доларів — Finance.ua

Збитки через вторгнення рф перевищили 100 млрд доларів

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що збитки від повномасштабного вторгнення росії в Україну перевищили 100 млрд доларів. російські війська зруйнували інфраструктуру, будинки та інші матеріальні активи в Україні.

«Ситуація — це катастрофа, яка насправді набагато глибша, ніж хтось може собі уявити. Що дійсно необхідно зробити, так це запровадити повне ембарго у всьому світі на російську нафту та газ. Це криваві гроші», — заявив Устенко на віртуальному заході Інституту міжнародної економіки Петерсона

За його словами, діловий сектор країни зруйнований: 50% підприємств не працюють, а ті, що працюють, працюють менш як на повну потужність.

Він додав, що фінансова система і валюта України залишаються стабільними, враховуючи обставини, що склалися.

Устенко наголосив, що вартість будівництва, з якою зіткнеться Україна після виходу з війни, буде величезною.

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