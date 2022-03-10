Збитки на 1,5 трильйона: в Україні запустили сайт для збору даних про збитки від росіян — Finance.ua

Збитки на 1,5 трильйона: в Україні запустили сайт для збору даних про збитки від росіян

В Україні запустили проєкт «Росія заплатить», який збирає дані про зруйновані окупантами об’єкти. Дані використають у міжнародних судах проти росії для відшкодування.

Про це повідомили розробники KSE Institute, Офісу президента та Міністерства економіки.

«Ми не зможемо повернути життя наших громадян, які загинули в цій війні, але ми обов’язково переможемо і відбудуємо нашу Україну. А агресор повинен взяти на себе відповідальність за всі збитки: втрачені життя, зруйновані будівлі, понівечені долі», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Збитки від окупантів

За даними KSE, отриманими від волонтерів, наразі пошкоджено або повністю зруйновано щонайменше:

200 освітніх закладів,

30 закладів охорони здоров’я,

8 церков,

1 600 житлових будинків,

19 адміністративних будівель,

23 заводи та їх склади,

12 аеропортів,

5 ТЕС та ГЕС.

Крім того, зруйновано або виведено з ладу понад 15 тис км автомобільних доріг, 5 тис км залізничних шляхів, 350 мостів.

Вартість пошкоджених або зруйнованих об’єктів, за попередньою оцінкою КSЕ, у випадку їх повного руйнування може становити до 1,5 трлн грн або 54,3 млрд дол.

Вартість відновлення цих втрат може бути значно більшою, адже будуть необхідні демонтаж зруйнованих будівель та відбудова значної кількості з них із нуля.

При цьому оцінка не є вичерпною. Інформація про численні пошкодження та руйнування може бути відсутня через відсутність можливості в громадян, місцевих та державних органів влади оперативно фіксувати пошкодження.

Також оцінка не враховує інформацію щодо шкоди природі, тваринному господарству, запасам компаній, рухомому та військовому майну, майну телеком-операторів.

Як внести дані про збитки

На сайті кожен зможе надати інформацію про шкоду, завдану в результаті війни проти України. Ця інформація буде використана українським урядом як докази в міжнародних судах для відшкодування росією завданих збитків.

Аби інформацію взяли в роботу, вона має бути достовірною та структурованою. Зокрема, потрібно максимально докладно заповнити форму на порталі, обовʼязково додати відео та фото об’єкта і, якщо це можливо, контакти свідків.



Подати інформацію про пошкодження також можна за допомогою чатботу.



Кожному, хто надаватиме інформацію про руйнування, буде забезпечена конфіденційність. Так само не буде оприлюднюватися інформація про конкретні руйнування. Публічно під час воєнного стану буде доступна лише узагальнена статистика.

Уся надана інформація про втрати буде перевірятися та верифікуватися командою аналітиків.

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