Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список) — Finance.ua
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Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список)

Особисті фінанси
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Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список)
Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список)
Якщо ви полнуєте переїзд до Польщі на тривалий термін, то найперше, про що варто подбати — це документи.
Краще мати повний комплект, адже отримати деякі папери з-за кордону згодом може бути дуже складно або й неможливо. Про це нагадує inpoland.net.pl.
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Паспорт громадянина України та закордонний паспорт — це головні документи, які ідентифікують вас як громадянина України. Якщо ви маєте два закордонні паспорти (новий та старий) — краще взяти обидва.
Свідоцтво про народження
Знадобиться для отримання PESEL, медичних послуг, оформлення в школу тощо.
Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну імені
Ці документи можуть знадобитися при оформленні дозволів на проживання, отриманні польського громадянства, соціальних виплат, реєстрації дітей.
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Дипломи про освіту та додатки
Оригінали та переклади дипломів можуть знадобитися для:
  • працевлаштування за фахом;
  • нострифікації (визнання диплома);
  • вступу до польського вишу;
  • підтвердження кваліфікацій для певних дозволів на роботу.
Документи про трудовий стаж (трудова книжка, довідки з роботи)
Це може бути корисно для пенсійного обліку, підтвердження досвіду чи подачі на певні категорії дозволів на перебування.
Медичні документи
Виписки з історії хвороб; довідки про щеплення (особливо для дітей); документи про інвалідність (якщо є); рецепти на постійні ліки.
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Податкові документи
Декларації з ДПС України можуть знадобитися при поданні заяви на податкове резидентство в Польщі або при уникненні подвійного оподаткування.
Водійське посвідчення (оригінал і міжнародна версія)
У Польщі водійські права України визнаються, але можуть знадобитися для обміну на польські або підтвердження досвіду водіння.
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Документи на власність (нерухомість, авто, земля)
Особливо важливо взяти:
  • нотаріальні договори купівлі-продажу;
  • свідоцтва про право власності;
  • документи на спадщину.
Ці документи можуть знадобитися для розпорядження майном в Україні з-за кордону, або для підтвердження джерел доходу.
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Судові рішення та виконавчі листи
Якщо ви брали участь у судових справах — візьміть копії рішень, навіть якщо справа вже закрита. Вони можуть знадобитися при зміні прізвища, отриманні опікунства тощо.
Переклади та апостиль
Для багатьох офіційних процедур у Польщі документи потрібно перекласти польською мовою — обов’язково у присяжного перекладача (tłumacz przysięgły).
Частину документів (наприклад, дипломи чи свідоцтва) краще мати з апостилем, проставленим ще в Україні, адже зробити це з-за кордону складніше.
Скануйте всі документи та зберігайте їх у «хмарі» (Google Drive, Dropbox тощо. Оригінали тримайте в надійному місці.
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
  • Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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