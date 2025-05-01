Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список) — Finance.ua

Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список)

Якщо ви полнуєте переїзд до Польщі на тривалий термін, то найперше, про що варто подбати — це документи.

Краще мати повний комплект, адже отримати деякі папери з-за кордону згодом може бути дуже складно або й неможливо. Про це нагадує inpoland.net.pl

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Паспорт громадянина України та закордонний паспорт — це головні документи, які ідентифікують вас як громадянина України. Якщо ви маєте два закордонні паспорти (новий та старий) — краще взяти обидва.

Свідоцтво про народження

Знадобиться для отримання PESEL, медичних послуг, оформлення в школу тощо.

Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну імені

Ці документи можуть знадобитися при оформленні дозволів на проживання, отриманні польського громадянства, соціальних виплат, реєстрації дітей.

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Дипломи про освіту та додатки

Оригінали та переклади дипломів можуть знадобитися для:

працевлаштування за фахом;

нострифікації (визнання диплома);

вступу до польського вишу;

підтвердження кваліфікацій для певних дозволів на роботу.

Документи про трудовий стаж (трудова книжка, довідки з роботи)

Це може бути корисно для пенсійного обліку, підтвердження досвіду чи подачі на певні категорії дозволів на перебування.

Медичні документи

Виписки з історії хвороб; довідки про щеплення (особливо для дітей); документи про інвалідність (якщо є); рецепти на постійні ліки.

Податкові документи

Декларації з ДПС України можуть знадобитися при поданні заяви на податкове резидентство в Польщі або при уникненні подвійного оподаткування.

Водійське посвідчення (оригінал і міжнародна версія)

У Польщі водійські права України визнаються, але можуть знадобитися для обміну на польські або підтвердження досвіду водіння.

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Документи на власність (нерухомість, авто, земля)

Особливо важливо взяти:

нотаріальні договори купівлі-продажу;

свідоцтва про право власності;

документи на спадщину.

Ці документи можуть знадобитися для розпорядження майном в Україні з-за кордону, або для підтвердження джерел доходу.

Судові рішення та виконавчі листи

Якщо ви брали участь у судових справах — візьміть копії рішень, навіть якщо справа вже закрита. Вони можуть знадобитися при зміні прізвища, отриманні опікунства тощо.

Переклади та апостиль

Для багатьох офіційних процедур у Польщі документи потрібно перекласти польською мовою — обов’язково у присяжного перекладача (tłumacz przysięgły).

Частину документів (наприклад, дипломи чи свідоцтва) краще мати з апостилем, проставленим ще в Україні, адже зробити це з-за кордону складніше.

Скануйте всі документи та зберігайте їх у «хмарі» (Google Drive, Dropbox тощо. Оригінали тримайте в надійному місці.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.

Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.

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