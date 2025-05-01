Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список) — Finance.ua

Переїзд до Польщі: які документи потрібно взяти з собою (повний список)
Якщо ви полнуєте переїзд до Польщі на тривалий термін, то найперше, про що варто подбати — це документи.
Краще мати повний комплект, адже отримати деякі папери з-за кордону згодом може бути дуже складно або й неможливо. Про це нагадує inpoland.net.pl.
Паспорт громадянина України та закордонний паспорт — це головні документи, які ідентифікують вас як громадянина України. Якщо ви маєте два закордонні паспорти (новий та старий) — краще взяти обидва.
Свідоцтво про народження
Знадобиться для отримання PESEL, медичних послуг, оформлення в школу тощо.
Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну імені
Ці документи можуть знадобитися при оформленні дозволів на проживання, отриманні польського громадянства, соціальних виплат, реєстрації дітей.
Дипломи про освіту та додатки
Оригінали та переклади дипломів можуть знадобитися для:
- працевлаштування за фахом;
- нострифікації (визнання диплома);
- вступу до польського вишу;
- підтвердження кваліфікацій для певних дозволів на роботу.
Документи про трудовий стаж (трудова книжка, довідки з роботи)
Це може бути корисно для пенсійного обліку, підтвердження досвіду чи подачі на певні категорії дозволів на перебування.
Медичні документи
Виписки з історії хвороб; довідки про щеплення (особливо для дітей); документи про інвалідність (якщо є); рецепти на постійні ліки.
Податкові документи
Декларації з ДПС України можуть знадобитися при поданні заяви на податкове резидентство в Польщі або при уникненні подвійного оподаткування.
Водійське посвідчення (оригінал і міжнародна версія)
У Польщі водійські права України визнаються, але можуть знадобитися для обміну на польські або підтвердження досвіду водіння.
Документи на власність (нерухомість, авто, земля)
Особливо важливо взяти:
- нотаріальні договори купівлі-продажу;
- свідоцтва про право власності;
- документи на спадщину.
Ці документи можуть знадобитися для розпорядження майном в Україні з-за кордону, або для підтвердження джерел доходу.
Судові рішення та виконавчі листи
Якщо ви брали участь у судових справах — візьміть копії рішень, навіть якщо справа вже закрита. Вони можуть знадобитися при зміні прізвища, отриманні опікунства тощо.
Переклади та апостиль
Для багатьох офіційних процедур у Польщі документи потрібно перекласти польською мовою — обов’язково у присяжного перекладача (tłumacz przysięgły).
Частину документів (наприклад, дипломи чи свідоцтва) краще мати з апостилем, проставленим ще в Україні, адже зробити це з-за кордону складніше.
Скануйте всі документи та зберігайте їх у «хмарі» (Google Drive, Dropbox тощо. Оригінали тримайте в надійному місці.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
- Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.
Замовити швидко медичне страхування за кордон
Поділитися новиною