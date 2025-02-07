Як правильно поводитися водію при зупинці поліцією в Польщі (штрафи) — Finance.ua

Як правильно поводитися водію при зупинці поліцією в Польщі (штрафи) Сьогодні 19:44 — Особисті фінанси

Як правильно поводитися водію при зупинці поліцією в Польщі (штрафи)

Польщі є правила, як повинен поводитися водій під час перевірки на дорозі. Про це пише Іnpoland.net.pl

Перш за все, не можна вимикати двигун — це можна зробити після вказівки поліцейського. Обидві руки водія повинні бути на кермі.

Також категорично заборонено виходити з автомобіля без дозволу.

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Штрафи

Недотримання цих правил може призвести до штрафу в розмірі 500 злотих.

Такі ж правила діють і для пасажирів.

Патрульний може також попросити увімкнути аварійку або відкрити капот для ідентифікації автомобіля.

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Обов’язки поліцейських

Офіцер поліції повинен обов’язково представитися: назвати своє звання, прізвище та підрозділ, і повідомити водієві причину зупинки.

З січня 2020 року водії зобов’язані надавати покази одометра автомобіля, щоб порівняти значення на приладі з даними, які містяться в базі CEPiK.

Згідно польського законодавства, поліцейські у цивільному мають право проводити перевірки лише на забудованій території. Після зупинки транспортного засобу вони зобов’язані представитися та пояснити причину перевірки.

Водій на законних підставах може не зупинитися для перевірки, коли за межами забудованої території його має намір зупинити поліцейський у цивільному на поліцейській машині без розпізнавальних знаків, навіть якщо він використовує світлові та звукові сигнали.

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У такій ситуації рекомендується не зупинятися, а продовжити рух до найближчої забудованої території або найближчого відділення поліції та зателефонувати за номером 112 для перевірки транспортного засобу. Ідея полягає в тому, щоб захистити водіїв від шахраїв.

Під час зупинки автомобіля поліцією водій має право:

зберігати мовчання,

не відповідати на запитання, відповіді на які можуть вказувати на його вину,

вимагати присутності адвоката,

переглянути документи поліцейського,

подати скаргу на дії поліцейського.

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