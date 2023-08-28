Як продати авто в Польщі: три важливі кроки — Finance.ua

Як продати авто в Польщі: три важливі кроки Сьогодні 09:04 — Технології&Авто

Як продати авто в Польщі: три важливі кроки

Не всі знають, яких правил потрібно дотримуватись при продажу свого автомобіля в Польщі, як має виглядати договір купівлі-продажу та що далі зі зняттям авто з реєстрації та страхуванням.

In-Poland поділився інформацією про основні зобов’язання, яких потрібно дотримуватись, щоб угода з продажу авто була законною та не мала негативних наслідків для продавця в майбутньому.

Договір купівлі-продажу

Крок 1 — укласти договір, якщо ви вирішили продати своє авто в Польщі

Перше, що необхідно мати, це договір купівлі-продажу. Він має бути польською мовою, однак може статися так, що покупець захоче підписати договір також іноземною мовою або у присутності нотаріуса. Це не має турбувати продавця. Можна перекласти або підготувати документ у двох мовних версіях. Такі шаблони можна знайти в Інтернеті, найчастіше польсько-англійською або німецькою, а останнім часом і українською мовою.

Перед підписанням договору необхідно перевірити документ, що засвідчує особу покупця. Не зайвим буде порівняння всіх документів: паспорта, посвідчення водія, карти побиту.

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Договір має містити персональні дані обох сторін:

ім'я та прізвище;

місце проживання;

номер PESEL чи інший ідентифікаційний номер;

номери документів, що засвідчують особу (польський dowód osobisty або паспорт) та відомості про те, яким органом та коли вони видані;

дата та місце укладання договору, іноді продавці вказують точний час угоди;

ціна продажу у цифровій та письмовій формах;

а також додаткову інформацію про предмет купівлі-продажу марка та модель автомобіля; колір; рік виробництва; реєстраційні номери; номер VIN; пробіг.

Варто включити до договору пункт з інформацією про те, що покупець ознайомлений з технічним станом транспортного засобу, та заяву, що на момент продажу автомобіль відповідає технічним умовам допуску на дорогу.

Продавець повинен передати покупцю всі документи щодо транспортного засобу:

свідоцтво про реєстрацію з печаткою про дійсний технічний огляд,

комплект ключів,



картку транспортного засобу,



страховий поліс та сервісний буклет.



Страховка

Крок 2 — сповістіть про продаж страхову компанію

Страхова компанія має знати, що автомобіль змінив власника.

Сповістити страхову про це потрібно протягом 14 днів з дати продажу. Як правило, можна заповнити онлайн форму на сайті компанії. Там, крім своїх даних, треба вказати ім'я, прізвище, адресу та номер PESEL покупця.

Що буде, якщо не сповістити страхову компанію вчасно? Теоретично нічого страшного не станеться. Проте практично можуть виникнути неприємності. Якщо, наприклад, новий власник авто перестане платити за поліс, то страхова компанія вимагатиме грошей у попереднього власника.

Важливо знати, що додаткові страхові пакети, як страхування лобового скла, не передаються новому власнику авто разом з полісом ОС. Тому варто вчасно повідомити страхову компанію про продаж авто, щоби повернути невикористані кошти.

Зняття авто з реєстрації

Крок 3 — зняти авто з реєстрації та сповістити ужонд

Обов’язково потрібно проінформувати місцевий відділ (ужонд) комунікації про зняття з реєстрації транспортного засобу. Відповідно до закону, це необхідно зробити протягом 30 днів з дати підписання договору купівлі-продажу. А якщо ні, то можна отримати штраф від 100 до 200 злотих.

Більше того, якщо не поінформувати про продаж авто, а його новий власник отримає штраф із фоторадару, то платити його доведеться саме попередньому власнику.

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inpoland За матеріалами:

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