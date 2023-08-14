У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів

Особисті фінанси
91
У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів
У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів
В Україні за липень купили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів.
Експерти асоціації «Укравтопром» назвали найбільші регіональні ринки за минулий місяць.
«У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60% липневих продажів нових легковиків», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Скільки авто купили:
  • за місяць кияни придбали — 1756 нових авто;
  • мешканці Дніпропетровщини купили — 406 нових авто;
  • на Київщині було зареєстровано — 394 од.;
  • в Одеській обл. — 310 од.;
  • на Харківщині - 297 од.
Бестселером місяця у Києві та Київській обл., був кросовер Toyota RAV-4.
Лідером ринків Дніпропетровщини, Одещини та Харківщини став Renault Duster.
Нагадаємо, у липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто — нових, 308 — вживаних.
Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових — 586 од., а вживаних — 2878 од.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.