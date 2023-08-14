У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів — Finance.ua

У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів

В Україні за липень купили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів.

Експерти асоціації «Укравтопром» назвали найбільші регіональні ринки за минулий місяць.

«У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60% липневих продажів нових легковиків», — сказано в повідомленні.

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Скільки авто купили:

за місяць кияни придбали — 1756 нових авто;

мешканці Дніпропетровщини купили — 406 нових авто;

на Київщині було зареєстровано — 394 од.;

в Одеській обл. — 310 од.;

на Харківщині - 297 од.

Бестселером місяця у Києві та Київській обл., був кросовер Toyota RAV-4.

Лідером ринків Дніпропетровщини, Одещини та Харківщини став Renault Duster.

Нагадаємо, у липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто — нових, 308 — вживаних.

Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових — 586 од., а вживаних — 2878 од.

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