У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів — Finance.ua

У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів
В Україні за липень купили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів.
Експерти асоціації «Укравтопром» назвали найбільші регіональні ринки за минулий місяць.
«У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Ці регіональні ринки забезпечили 60% липневих продажів нових легковиків», — сказано в повідомленні.
Скільки авто купили:
- за місяць кияни придбали — 1756 нових авто;
- мешканці Дніпропетровщини купили — 406 нових авто;
- на Київщині було зареєстровано — 394 од.;
- в Одеській обл. — 310 од.;
- на Харківщині - 297 од.
Бестселером місяця у Києві та Київській обл., був кросовер Toyota RAV-4.
Лідером ринків Дніпропетровщини, Одещини та Харківщини став Renault Duster.
Нагадаємо, у липні 2023 року українці придбали 924 легкових авто, ввезених з Китаю. Із цієї кількості 616 авто — нових, 308 — вживаних.
Впродовж липня український автопарк поповнили 3464 автотранспортних засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них нових — 586 од., а вживаних — 2878 од.
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