Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів

Особисті фінанси
115
Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів
Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів
Для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону). Для перевірки документа до Пенсійного фонду України надсилався відповідний запит, така процедура займала певний час. Тепер це можна зробити в кілька кліків.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Щоб перевірити дійсність пенсійного посвідчення, на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс «Пошук пенсійного посвідчення».
Читайте також
У результаті запиту посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко перевірити його статус (діюче воно чи ні) та дату його видачі.
Як скористатись сервісом:
  1. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) та оберіть опцію «Пошук пенсійного посвідчення».
2. У вікні, що відкриється, заповніть два поля: виберіть із випадаючого списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та введіть його номер.
3. Після заповнення пошукової форми дані пенсійного посвідчення з’являться на екрані.
Читайте також
Нагадаємо, громадяни України, які досягли 60-річного віку, отримали з 1 січня право на призначення пенсії за наявності страхового стажу 32 роки, свідчить стаття 26 закону України «Про обов’язкове пенсійне страхування», ухваленого у 2003 році, і зі змінами, ухваленими в 2004—2024 роках.
Пенсійний фонд України у 2024 році спрямував на виплату пенсій 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.