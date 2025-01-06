Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів — Finance.ua

Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд запустив новий сервіс для пенсіонерів

Для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону). Для перевірки документа до Пенсійного фонду України надсилався відповідний запит, така процедура займала певний час. Тепер це можна зробити в кілька кліків.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Щоб перевірити дійсність пенсійного посвідчення, на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс «Пошук пенсійного посвідчення».

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У результаті запиту посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко перевірити його статус (діюче воно чи ні) та дату його видачі.

Як скористатись сервісом:

Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) та оберіть опцію «Пошук пенсійного посвідчення».

2. У вікні, що відкриється, заповніть два поля: виберіть із випадаючого списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та введіть його номер.

3. Після заповнення пошукової форми дані пенсійного посвідчення з’являться на екрані.

Нагадаємо, громадяни України, які досягли 60-річного віку, отримали з 1 січня право на призначення пенсії за наявності страхового стажу 32 роки, свідчить стаття 26 закону України «Про обов’язкове пенсійне страхування», ухваленого у 2003 році, і зі змінами, ухваленими в 2004—2024 роках.

Пенсійний фонд України у 2024 році спрямував на виплату пенсій 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

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