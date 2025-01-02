У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік — Finance.ua

У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік Сьогодні 14:02 — Казна та Політика

У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік

9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році. Як повідомив Пенсійний фонд України у 2024 році спрямовано на виплату пенсій 736,4 млрд гривень. Це на

За оперативними даними ПФ у 2024 році:

на фінансування пенсій спрямовано 736,4 млрд грн;

на виплату житлових субсидій та пільг — 39,4 млрд грн;

на страхові виплати — 33,6 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 19,9 млрд грн.

1 січня 2025 року на оплату лікарняних профінансовано 11,5 млн грн.

Фінансування пенсійних виплат у січні розпочнуть сьогодні, 2 січня.

1 січня 2025 року надано 23 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Нагадаємо, виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців.

Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.

В результаті реформи в Україні залишаться такі види пенсій:

пенсія за віком;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

пенсія по інвалідності — до прийняття окремого законодавчого акту щодо запровадження страхової виплати особам, які мають стійке обмеження працездатності, та забезпечення особам, яким призначені пенсії по інвалідності, більш високого рівня гарантій, ніж передбачено цим Законом;

пенсія за вислугу років — до прийняття окремого законодавчого акту про запровадження професійних пенсійних систем.

Прогнозується, що в результаті вказаної реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% пенсіонерів. Але якщо після перерахунку виявиться, що розмір пенсії має зменшитись, то її зменшувати не будуть.

Довідка Finance.ua:

Українське законодавство передбачає надання громадянам різноманітних надбавок, підвищень та додаткових пенсій. Зокрема, продовжують виплачувати доплату за донорство у розмірі майже 300 гривень.

Українські пенсіонери мають низку привілеїв від держави, серед яких і пільги на проїзд у деяких видах громадського транспорту. Де не повинні платити за проїзд люди похилого віку, а де їм потрібно купувати квиток.

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