У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік — Finance.ua
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У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік

Казна та Політика
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У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік
У Пенсійному Фонді повідомили, як зросли виплати пенсій, субсидій та пільг в Україні за останній рік
Як повідомив Пенсійний фонд України у 2024 році спрямовано на виплату пенсій 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.
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За оперативними даними ПФ у 2024 році:
  • на фінансування пенсій спрямовано 736,4 млрд грн;
  • на виплату житлових субсидій та пільг — 39,4 млрд грн;
  • на страхові виплати — 33,6 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 19,9 млрд грн.
  • 1 січня 2025 року на оплату лікарняних профінансовано 11,5 млн грн.
Фінансування пенсійних виплат у січні розпочнуть сьогодні, 2 січня.
1 січня 2025 року надано 23 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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Нагадаємо, виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців.
Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.
В результаті реформи в Україні залишаться такі види пенсій:
  • пенсія за віком;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
  • пенсія по інвалідності — до прийняття окремого законодавчого акту щодо запровадження страхової виплати особам, які мають стійке обмеження працездатності, та забезпечення особам, яким призначені пенсії по інвалідності, більш високого рівня гарантій, ніж передбачено цим Законом;
  • пенсія за вислугу років — до прийняття окремого законодавчого акту про запровадження професійних пенсійних систем.
Прогнозується, що в результаті вказаної реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% пенсіонерів. Але якщо після перерахунку виявиться, що розмір пенсії має зменшитись, то її зменшувати не будуть.

Довідка Finance.ua:

  • Українське законодавство передбачає надання громадянам різноманітних надбавок, підвищень та додаткових пенсій. Зокрема, продовжують виплачувати доплату за донорство у розмірі майже 300 гривень.
  • Українські пенсіонери мають низку привілеїв від держави, серед яких і пільги на проїзд у деяких видах громадського транспорту. Де не повинні платити за проїзд люди похилого віку, а де їм потрібно купувати квиток.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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