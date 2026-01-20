Особові інвестиційні рахунки: як це працює в інших країнах Вчора 21:00 — Особисті фінанси

Особові інвестиційні рахунки: як працюють в інших країнах

Особовий інвестиційний рахунок — це спеціальний рахунок для громадян, через який можна самостійно купувати українські цінні папери з податковою перевагою за умови довгострокового інвестування.

Фактично йдеться про «вхідний квиток» на фондовий ринок для тих, хто ніколи не працював з акціями чи облігаціями, але вже має заощадження й хоче, щоб вони працювали ефективніше.

Досвід інших країн

Подібні інвестиційні рахунки вже багато років працюють у різних країнах світу й довели свою ефективність як інструмент формування прошарку масових роздрібних інвесторів.

Їх об’єднує кілька спільних рис: податкові стимули, можливість самостійного вибору інструментів та акцент на підтримці національної економіки.

Читайте також Українці нарощують інвестиції в ОВДП: портфель фізосіб становить уже понад 110 млрд грн

Показовим є приклад Польщі: там образ «середнього інвестора» — це людина близько сорока років, з портфелем у межах сотень тисяч злотих, яка системно поповнює свій рахунок і віддає перевагу внутрішньому ринку.

Це демонструє, що за наявності зрозумілої інфраструктури і податкових стимулів інвестиції перестають бути «розвагою для обраних» і перетворюються на нормальну фінансову практику середнього класу.

Це не лише про фінанси

У перспективі ОІР — не тільки технічний інструмент, а й крок до зміни фінансової культури в країні. Йдеться про перехід від моделі «заробив — витратив — зберіг у валюті» до моделі «заробив — інвестував — став співвласником бізнесу й інфраструктури у своїй країні».

Якщо ця трансформація відбудеться, виграють усі учасники системи: держава отримає більш стійкий ринок внутрішніх запозичень, бізнес — доступ до капіталу для зростання, а громадяни — інструмент, який дозволяє не просто захищати гроші, а й примножувати їх разом із розвитком української економіки.

У цьому сенсі особовий інвестиційний рахунок — це не лише про відсотки та податки, а про можливість відчути себе співучасником відбудови й модернізації країни.

Читайте також Дослідники вважають мільярдні інвестиції в ШІ тупиковими

Інструмент особових інвестиційних рахунків сьогодні є для України одночасно і дуже необхідним, і певною мірою вже застарілим у класичному вигляді. Його обов’язково потрібно впроваджувати, але не як ізольоване рішення, а в рамках комплексного, системного підходу — паралельно з розвитком фондового ринку загалом.

Раніше фінансовий експерт дав поради, як диверсифікувати свої заощадження, зважаючи на те, де знаходяться українці: вдома чи за кордоном. Про це йдеться в прогнозі фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.