Дослідники вважають мільярдні інвестиції в ШІ тупиковими — Finance.ua
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Дослідники вважають мільярдні інвестиції в ШІ тупиковими

Технології&Авто
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Дослідники вважають мільярдні інвестиції в ШІ тупиковими
Дослідники вважають мільярдні інвестиції в ШІ тупиковими, Фото: freepik
Нещодавнє опитування, проведене Асоціацією з розвитку штучного інтелекту (AAAI), виявило, що більшість дослідників вважають нинішній підхід до розвитку штучного інтелекту тупиковим.
Про це пише Futurism.
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З 475 опитаних респондентів 76% заявили, що масштабування існуючих технологій малоймовірно приведе до створення загального штучного інтелекту (AGI), здатного зрівнятися або перевершити людський інтелект.

Великі інвестиції та пошук нових підходів

Експерти, такі як Стюарт Рассел з Каліфорнійського університету в Берклі, зазначають, що інвестиції в масштабування без глибшого розуміння процесів є неефективними. Уже зараз спостерігається зниження ефективності нових моделей, таких як GPT, порівняно з попередніми версіями.
Попри це, компанії продовжують вкладати мільярди доларів у розвиток інфраструктури для генеративних моделей. Наприклад, Microsoft планує витратити 80 мільярдів доларів на AI-інфраструктуру у 2025 році.
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Однак, наразі вивчаються дешевші та ефективніші підходи. Наприклад компанія OpenAI шукає альтернативні методи, такі як «обчислення під час тестування», що дозволяє моделям приймати більш обґрунтовані рішення.
Це підвищує продуктивність, що в іншому випадку потребувало б величезних масштабів для відтворення.
Хоча ці методи демонструють певний прогрес, експерти попереджають, що вони не є універсальним рішенням. Індустрія потребує нових підходів, щоб уникнути застою.
За матеріалами:
mezha.media
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