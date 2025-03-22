Baidu представила нові ШІ-моделі для конкуренції з DeepSeek та OpenAI — Finance.ua
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Baidu представила нові ШІ-моделі для конкуренції з DeepSeek та OpenAI

Технології&Авто
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Baidu представила нові ШІ-моделі для конкуренції з DeepSeek та OpenAI
Baidu представила нові ШІ-моделі для конкуренції з DeepSeek та OpenAI
Китайський технологічний гігант Baidu оголосив про запуск двох нових моделей штучного інтелекту, які, за заявами компанії, конкуруватимуть з моделями DeepSeek та OpenAI.
Про це пише Reuters.
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Модель ERNIE X1 розроблена з використанням глибокого мислення та забезпечує, за словами компанії, продуктивність на рівні DeepSeek R1, але наполовину дешевша за конкурента.
Baidu повідомляє, що ERNIE X1 має покращені можливості в галузі розуміння, планування та еволюції, зокрема щодо можливості автономно використовувати інструменти.

Особливості ШІ-моделі ERNIE 4.5

Модель ERNIE 4.5 має значно кращі мовні здібності, а також вдосконалене розуміння мультимедійного контенту.
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Зокрема мережевих мемів та сатиричних мультфільмів, що свідчить про високу емоційну розвиненість.
Baidu — один із перших китайських гігантів, що розробив чатбот на основі великих мовних моделей.
За матеріалами:
speka.media
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