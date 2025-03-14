OpenAI дозволить програмам використовувати AI для керування комп’ютером — Finance.ua

OpenAI дозволить програмам використовувати AI для керування комп’ютером
Компанія OpenAI представила API Responses та Agents SDK — нові інструменти, які відкривають можливість розгортати штучний інтелект у сторонніх програмах для роботи з комп’ютером. Ці AI-агенти зможуть здійснювати веб-пошук, взаємодіяти з файлами та навіть виконувати певні дії на пристрої користувача.
API Responses надає розробникам доступ до вдосконаленої системи пошуку та аналізу інформації в режимі реального часу. Крім того, Agents SDK допоможе створювати комплексні рішення, де кілька AI-агентів можуть працювати разом для вирішення складних завдань, наприклад, у сфері підтримки користувачів або бізнес-аналітики.
Очікується, що ці інструменти стануть основою для майбутніх інтеграцій OpenAI зі стороннім програмним забезпеченням. Компанія планує повністю замінити свій Assistants API новим API Responses до середини 2026 року.
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