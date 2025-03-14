OpenAI дозволить програмам використовувати AI для керування комп’ютером — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI дозволить програмам використовувати AI для керування комп’ютером

Технології&Авто
22
OpenAI дозволить програмам використовувати AI для керування комп’ютером
OpenAI дозволить програмам використовувати AI для керування комп’ютером
Компанія OpenAI представила API Responses та Agents SDK — нові інструменти, які відкривають можливість розгортати штучний інтелект у сторонніх програмах для роботи з комп’ютером. Ці AI-агенти зможуть здійснювати веб-пошук, взаємодіяти з файлами та навіть виконувати певні дії на пристрої користувача.
API Responses надає розробникам доступ до вдосконаленої системи пошуку та аналізу інформації в режимі реального часу. Крім того, Agents SDK допоможе створювати комплексні рішення, де кілька AI-агентів можуть працювати разом для вирішення складних завдань, наприклад, у сфері підтримки користувачів або бізнес-аналітики.
Читайте також
Очікується, що ці інструменти стануть основою для майбутніх інтеграцій OpenAI зі стороннім програмним забезпеченням. Компанія планує повністю замінити свій Assistants API новим API Responses до середини 2026 року.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems