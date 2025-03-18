OpenAI запускає нові інструменти для створення ШІ-агентів — Finance.ua
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OpenAI запускає нові інструменти для створення ШІ-агентів

Технології&Авто
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OpenAI запускає нові інструменти для створення ШІ-агентів
OpenAI запускає нові інструменти для створення ШІ-агентів
Компанія OpenAI представила нові інструменти, які допоможуть розробникам і компаніям створювати ШІ-агентів — автоматизовані системи, що можуть самостійно виконувати завдання, використовуючи ШІ-моделі та фреймворки компанії.
Про це повідомляє AI4Future.
Ці інструменти входять до складу нового Responses API, який дозволяє бізнесу розробляти власних ШІ-агентів для веб-пошуку, аналізу внутрішніх документів і навігації сайтами — подібно до продукту OpenAI під назвою Operator.
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За останні роки інтерес до ШІ-агентів різко зріс, хоча технологічна індустрія досі не може чітко визначити, що саме вони являють собою. Наприклад, китайський стартап Butterfly Effect минулого тижня став вірусним завдяки платформі Manus, але користувачі швидко виявили, що вона не відповідає заявленим можливостям. Це підкреслює важливість для OpenAI зробити ШІ-агентів дійсно ефективними.
«Зробити демо-версію агента досить легко, але масштабувати його і зробити так, щоб люди регулярно ним користувалися, дуже складно», — зазначив керівник API-продуктів OpenAI Олів’є Годемен в інтерв’ю TechCrunch.
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Раніше цього року OpenAI додала в ChatGPT двох ШІ-агентів: Operator, який може взаємодіяти з веб-сайтами, та Deep Research, що допомагає створювати аналітичні звіти. Однак обидва рішення не мали достатньої автономності. Тепер із Responses API OpenAI надає доступ до ключових компонентів для створення агентів, дозволяючи розробникам створювати власні рішення на основі технологій Operator і Deep Research. Компанія сподівається, що це допоможе зробити агентів більш самостійними.
Responses API також відкриває доступ до ШІ-моделей, що використовуються у веб-пошуку ChatGPT: GPT-4o Search і GPT-4o Mini Search. Вони можуть здійснювати пошук в інтернеті та надавати відповіді з посиланнями на джерела.
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Цим анонсом OpenAI може завдати удару по тисячах стартапів, які протягом останнього року працювали над аналогічними рішеннями, а OpenAI тепер пропонує це безкоштовно.
OpenAI прагне стати універсальною платформою, але є нюанси: розробникам пропонують спрощений інструментарій за умови використання їхньої мовної моделі.
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