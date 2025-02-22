OpenAI готується до випуску GPT-5: ШІ стане простішим та доступнішим — Finance.ua

OpenAI готується до випуску GPT-5: ШІ стане простішим та доступнішим Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

OpenAI готується до випуску GPT-5: ШІ стане простішим та доступнішим

OpenAI збирається випустити GPT-5, систему, яка інтегрує багато її технологій, включаючи модель o3. Цей ШІ матиме різні рівні інтелекту, і найпростіший постачатиметься безплатно.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав , що лінійка продуктів компанії стала надто складною. За його словами, компанія прагне спростити свої пропозиції.

Читайте також Baidu готує оновлену версію ШІ-моделі для конкуренції з OpenAI

«Ми хочемо, щоб ШІ „просто працював“ для вас; ми розуміємо, наскільки складними стали наші моделі та пропозиції продуктів. Ми ненавидимо конструктор моделей так само як і ви, і хочемо повернутися до чарівного уніфікованого інтелекту», — написав він в X.

Що зміниться з виходом GPT-5

За словами Альтмана, наступний випуск моделі — GPT-4.5 або Orion — буде останнім без ланцюжка думок.

«Після цього наша головна мета — об’єднати моделі o-серії та GPT-серії, створивши системи, які зможуть використовувати всі наші інструменти, знатимуть, коли потрібно довго думати, а коли ні, і загалом будуть корисними для дуже широкого кола завдань. І в ChatGPT, і в нашому API ми випустимо GPT-5 як систему, яка інтегрує багато наших технологій, включаючи o3. Ми більше не будемо постачати o3 як окрему модель», — пояснив він.

Користувачі без підписки отримають необмежений доступ до GPT-5 зі стандартними налаштуваннями.

Читайте також OpenAI відмовила Маску: компанія не продається

Клієнти з підпискою Plus за 20 доларів на місяць зможуть використовувати GPT-5 на вищому інтелектуальному рівні. А клієнти з найдорожчою підпискою Pro (200 доларів на місяць), зможуть використовувати GPT-5 на найвищому інтелектуальному рівні.

Ці моделі включатимуть голосовий режим, дослідницький режим Deep Research, режим роботи Canvas, пошуковик Search тощо.

Альтман не сказав, коли саме GPT-4.5 і GPT-5 можуть бути випущені, але зазначив, що це відбудеться упродовж тижнів або місяців.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.