OpenAI готується до випуску GPT-5: ШІ стане простішим та доступнішим — Finance.ua

OpenAI готується до випуску GPT-5: ШІ стане простішим та доступнішим
OpenAI збирається випустити GPT-5, систему, яка інтегрує багато її технологій, включаючи модель o3. Цей ШІ матиме різні рівні інтелекту, і найпростіший постачатиметься безплатно.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав, що лінійка продуктів компанії стала надто складною. За його словами, компанія прагне спростити свої пропозиції.
«Ми хочемо, щоб ШІ „просто працював“ для вас; ми розуміємо, наскільки складними стали наші моделі та пропозиції продуктів. Ми ненавидимо конструктор моделей так само як і ви, і хочемо повернутися до чарівного уніфікованого інтелекту», — написав він в X.
Що зміниться з виходом GPT-5
За словами Альтмана, наступний випуск моделі — GPT-4.5 або Orion — буде останнім без ланцюжка думок.
«Після цього наша головна мета — об’єднати моделі o-серії та GPT-серії, створивши системи, які зможуть використовувати всі наші інструменти, знатимуть, коли потрібно довго думати, а коли ні, і загалом будуть корисними для дуже широкого кола завдань. І в ChatGPT, і в нашому API ми випустимо GPT-5 як систему, яка інтегрує багато наших технологій, включаючи o3. Ми більше не будемо постачати o3 як окрему модель», — пояснив він.
Користувачі без підписки отримають необмежений доступ до GPT-5 зі стандартними налаштуваннями.
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Клієнти з підпискою Plus за 20 доларів на місяць зможуть використовувати GPT-5 на вищому інтелектуальному рівні. А клієнти з найдорожчою підпискою Pro (200 доларів на місяць), зможуть використовувати GPT-5 на найвищому інтелектуальному рівні.
Ці моделі включатимуть голосовий режим, дослідницький режим Deep Research, режим роботи Canvas, пошуковик Search тощо.
Альтман не сказав, коли саме GPT-4.5 і GPT-5 можуть бути випущені, але зазначив, що це відбудеться упродовж тижнів або місяців.
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