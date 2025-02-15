OpenAI відмовила Маску: компанія не продається — Finance.ua
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OpenAI відмовила Маску: компанія не продається

Фондовий ринок
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Компанія OpenAI відхилила пропозицію консорціуму на чолі з мільярдером Ілоном Маском на суму $97,4 млрд за розробника ChatGPT, заявивши, що стартап не продається.
Про це йдеться у заяві компанії у соцмережі Х.
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«OpenAI не продається, і рада директорів одноголосно відхилила останню спробу пана Маска перешкодити його конкурентам», — повідомив голова OpenAI Брета Тейлора від імені ради директорів.
Він наголосив, що будь-яка потенційна реорганізація OpenAI зміцнить благодійну організацію та її місію щодо забезпечення того, щоб загальний штучний інтелект (AGI) приносив користь всьому людству.
Адвокат Маска Марк Тоберофф у своїй заяві відповів, що OpenAI виставляє на продаж контроль над комерційною компанією і сказав, що цей крок «збагатить певних членів ради директорів, а не благодійну організацію».
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Нагадаємо, раніше консорціум на чолі з мільярдером Ілоном Маском зробив пропозицію щодо купівлі компанії OpenAI за $97,4 млрд.
У заяві, наданій пресі, Маск наголосив, що в такий спосіб планує повернутися до оригінального бачення діяльності фірми:
«Настав час OpenAI повернутися до роботи з відкритим вихідним кодом, орієнтованої на безпеку, як це було колись. Ми подбаємо про те, щоб це сталося».
За матеріалами:
Forbes.ua
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