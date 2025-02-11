Ілон Маск запропонував купити OpenAI майже за $100 млрд — Finance.ua

Ілон Маск запропонував купити OpenAI майже за $100 млрд Сьогодні 19:12 — Світ

Ілон Маск запропонував купити OpenAI майже за $100 млрд

Консорціум на чолі з мільярдером Ілоном Маском зробив пропозицію щодо купівлі компанії OpenAI за $97,4 млрд.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на наданий пресреліз.

Зазначимо, йдеться про купівлю некомерційної організації OpenAI Inc., материнської компанії OpenAI Global LLC, яка й оперує на ринку.

У заяві, наданій пресі, Маск наголосив, що в такий спосіб планує повернутися до оригінального бачення діяльності фірми:

«Настав час OpenAI повернутися до роботи з відкритим вихідним кодом, орієнтованої на безпеку, як це було колись. Ми подбаємо про те, щоб це сталося».

Угода передбачає злиття OpenAI з іншим ШІ-стартапом — xAI — запущеним безпосередньо Маском. Також до консорціуму входять такі контрагенти: Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital та інвестиційний підрозділ 8VC.

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Зазначимо, OpenAI було створено спільно Маском і Семом Альтманом, чинним CEO ШІ-стартапу, у 2015 році як некомерційну організацію. Через чотири роки, коли Маск уже покинув компанію, керівництво запустило комерційний підрозділ OpenAI Global LLC.

Як зазначили у виданні, зараз організація перебуває в процесі трансформації в традиційну компанію, провідну роль у якому відіграватиме саме комерційний підрозділ.

Перехід до нової бізнес-моделі став приводом для чвар між Маском і Альтманом. Мільярдер у підсумку подав позов проти OpenAI, звинувативши керівництво в порушенні фідуціарних обов’язків.

З матеріалів справи стало відомо, що Альтман планував перевести стартап на комерційну модель ще 2018 року. Він також виступав за проведення первинної пропозиції монет (ICO), але Маск відхилив обидві ідеї.

Пізніше мільярдер покинув проєкт, назвавши його нежиттєздатним. Це призвело до появи дефіциту бюджету, який вдалося покрити шляхом залучення коштів.

Альтман прокоментував пропозицію Маска так:

«Ні, дякую. Але ми можемо купити Twitter за $9,4 млрд, якщо хочеш».

На це Маск відповів так: «Шахрай».

Нагадаємо, Ілон Маск придбав Twitter (тепер X) за $44 млрд. Угоду було закрито в жовтні 2022 року, після чого нове керівництво ініціювало масштабні трансформаційні процеси в компанії.

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