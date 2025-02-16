Baidu готує оновлену версію ШІ-моделі для конкуренції з OpenAI — Finance.ua

Baidu готує оновлену версію ШІ-моделі для конкуренції з OpenAI Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Baidu готує оновлену версію ШІ-моделі для конкуренції з OpenAI

Китайський технологічний гігант Baidu готує оновлену версію своєї ШІ-моделі Ernie 5.0, яка має вийти у другій половині 2025 року.

Про це пише CNBC.

Компанія прагне посилити свої позиції на глобальному ринку штучного інтелекту, де домінують OpenAI та інші західні розробники.

Як покращать ШІ-модель

Очікується, що Ernie 5.0 отримає значні покращення у сфері мультимодальності. Нова модель зможе аналізувати та комбінувати текст, відео, зображення й аудіо, перетворюючи один формат в інший.

Модель Ernie від Baidu вже підтримує інтеграцію генеративного ШІ в низку споживчих і бізнес-продуктів компанії, включаючи хмарні сховища і створення контенту.

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Baidu була першою великою китайською технологічною компанією, яка запустила чат-бота Ernie, схожого на ChatGPT, у березні 2023 року.

Але, попри початковий імпульс, продукт був затьмарений іншими китайськими чат-ботами зі штучним інтелектом від стартапів та великих технологічних компаній, таких як Alibaba та ByteDance.

Генеральний директор Baidu Робін Лі під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї заявив, що витрати на експлуатацію ШІ-моделей можуть суттєво знизитися: «Якщо собівартість зменшиться у 10 разів, це значно підвищить продуктивність».

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