Китайська компанія Baidu готується запустити в експлуатацію безпілотні таксі (фото) — Finance.ua
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Китайська компанія Baidu готується запустити в експлуатацію безпілотні таксі (фото)

Технології&Авто
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Китайська компанія Baidu готується запустити в експлуатацію безпілотні таксі (фото)
Китайська компанія Baidu готується запустити в експлуатацію безпілотні таксі (фото), Фото: CarNewsChina
Китайська компанія Baidu готується запустити в експлуатацію безпілотні таксі. До кінця 2024 року сервіс запустять в місті Ухань, причому на вулиці виїдуть до 1000 таксі з автопілотом.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Спеціально для служби таксі створили безпілотні електромобілі Baidu Apollo RT6. На випробуваннях прототипи сумарно пройшли 100 млн км. Вироблятиме їх компанія JMC, яка також випускає за ліцензією Ford Transit.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Безпілотне таксі Baidu Apollo RT6 — це обтічний електровен із футуристичним дизайном та зсувними дверима. Він сягає 4,7 м у довжину при колісній базі 2,8 м.
У салоні таксі Baidu Apollo RT6 нема керма та педалей, а натомість встановлено чотири окремі крісла з підігрівом, масажем, регулюваннями та висувними підставками для відпочинку ніг. Для управління таксі є тачскрін і голосове керування.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
У Baidu розробили автопілот четвертого рівня. На авто встановили 40 різних сенсорів, а також лідар (лазерний дальномір) із можливістю виявлення об'єктів на відстані до 440 м. Для обробки даних використовуються суперкомп’ютер Nio Adam та штучний інтелект.
Силову установку запозичили в BYD. Електромотор на 150 к. с. дозволяє розвивати 135 км/год.
Собівартість інноваційного авто досить невелика — 204 600 юанів ($28 350).
За матеріалами:
Фокус
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