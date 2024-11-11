Baidu випускає конкурента Ray-Bans від Meta — розумні окуляри із ШІ-помічником Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Baidu випускає конкурента Ray-Bans від Meta — розумні окуляри із ШІ-помічником

Baidu — китайський лідер серед пошукових систем та інвестор в ШІ — наступного тижня представить новий гаджет, який можливо конкуруватиме з Meta. Це розумні окуляри з вбудованим ШІ-помічником.

Гаджет матиме вбудовані камери для знімання фото й відео, а також підтримуватиме голосову взаємодію, побудовану на основі базової моделі Ernie від Baidu.

Про це пише Bloomberg.

Окуляри зі штучним інтелектом були розроблені апаратним підрозділом Baidu, Xiaodu. Вони також будуть підключені до набору продуктів компанії, таких як Baidu Maps і онлайн-енциклопедія Baike.

Вартість гаджета буде меншою за Ray-Bans від Meta, які коштують $299. Продажі можуть початися на початку 2025 року.

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