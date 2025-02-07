OpenAI запускає резидентство даних у Європі — Finance.ua

OpenAI запускає резидентство даних у Європі Сьогодні 13:30 — Технології&Авто

OpenAI запускає резидентство даних у Європі

Компанія OpenAI запустила резидентство даних у Європі, що дозволяє європейським організаціям відповідати місцевим вимогам щодо суверенітету даних під час використання ШІ-продуктів компанії.

Про це повідомляє TechCrunch.

Резидентство даних стосується фізичного розташування даних організації, а також вимог місцевого законодавства та політики, які застосовуються до цих даних. Більшість технологічних гігантів та постачальників хмарних послуг пропонують європейські програми резидентства даних, які допомагають клієнтам дотримуватися європейських місцевих законів про конфіденційність та захист даних, таких як GDPR, Федеральний закон Німеччини про захист даних та законодавство Великої Британії про захист даних.

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Клієнти OpenAI, що використовують API компанії, можуть вибрати обробку даних у Європі для «відповідних кінцевих точок», а нові клієнти ChatGPT Enterprise та Edu можуть вибрати зберігання клієнтського контенту в Європі. Дані «у стані спокою» стосуються даних, які активно не переміщуються між мережами або до яких не здійснюється доступ.

OpenAI заявляє, що при включенні європейського резидентства даних запити API будуть оброблятися OpenAI у регіоні з нульовим збереженням даних, що означає, що запити та відповіді моделі ШІ не зберігатимуться на серверах компанії. Якщо ввімкнути цю функцію для чат-платформи OpenAI на основі штучного інтелекту, ChatGPT, інформація про клієнтів, включаючи розмови з ChatGPT, запити користувачів, зображення, завантажені файли та спеціальні боти, буде зберігатися в регіоні, відповідно до OpenAI.

OpenAI зазначає, що зараз європейське резидентство даних можна налаштувати тільки для нових проектів з використанням API компанії. Існуючі проекти не можна оновити для отримання європейського резидентства.

Європейські регулятори даних у минулому зверталися до OpenAI через те, що вони стверджували, що це потенційне недотримання місцевих законів про дані. Іспанія та Німеччина, серед інших країн, ініціювали перевірки методів обробки даних OpenAI ChatGPT, а в грудні італійський наглядовий орган захисту даних, який раніше ненадовго заблокував ChatGPT, оштрафував компанію на 15 мільйонів євро (15,6 мільйонів доларів) за можливе порушення європейських вимог щодо захисту даних споживачів.

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На початку минулого року цільова група Європейської ради захисту даних, європейського органу, яка забезпечує однакове застосування правил захисту даних у ЄС, опублікувала звіт, покликаний направляти органи захисту даних країн-членів при розслідуванні щодо ChatGPT. У звіті були порушені такі теми, як законність збору даних для навчання ChatGPT, прозорість та точність даних.

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