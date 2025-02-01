OpenAI представила нову ШІ-модель o3-mini — Finance.ua

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OpenAI представила нову ШІ-модель o3-mini

Технології&Авто
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OpenAI представила нову ШІ-модель o3-mini
OpenAI представила нову ШІ-модель o3-mini
Компанія OpenAI представила нову модель ШІ — o3-mini, доступну в ChatGPT і через API. Вона забезпечує швидші та точніші відповіді, зокрема у науці, математиці й програмуванні.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Головні переваги o3-mini

o3-mini стала першою компактною моделлю, що включає популярні функції для розробників, такі як виклик функцій, структуровані результати та можливість отримання повідомлень.
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Модель підтримує потокове передавання та надає розробникам вибір між трьома рівнями обчислювальних ресурсів — низьким, середнім і високим, що дозволяє оптимізувати продуктивність залежно від конкретних потреб.
Крім того, o3-mini швидше за свого попередника, o1-mini, і пропонує підвищені ліміти швидкості. Зокрема, користувачі Plus і Team тепер можуть відправляти до 150 запитів на день.
Нова модель також інтегрує функції пошуку, що дозволяє знаходити актуальні відповіді з посиланнями на відповідні джерела, хоча ця функція ще знаходиться на етапі тестування.
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Користувачі можуть спробувати o3-mini безкоштовно. Це перший випадок, коли така модель стала доступною безкоштовним користувачам у ChatGPT.
Результати тестування підтвердили, що o3-mini забезпечує точніші і зрозуміліші відповіді в порівнянні з o1-mini.
Користувачі вказали на зниження кількості ключових помилок на 39% при виконанні складних завдань.
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Витрати часу на отримання відповідей також зменшилися: o3-mini відповідає на запити на 24% швидше, з середнім часом відповіді 7,7 секунди.
Стосовно безпеки, модель o3-mini перевищує своїх попередників у тестах на безпечність, демонструючи знижені ризики щодо можливості несанкціонованого доступу.
За матеріалами:
Espreso.tv
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