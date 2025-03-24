Apple працює над додаванням камери та ШІ до своїх годинників — Finance.ua

Apple працює над додаванням камери та ШІ до своїх годинників Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Apple працює над додаванням камери та ШІ до своїх годинників

Американська компанія Apple вивчає ідею додавання камери і функцій штучного інтелекту до своїх смарт-годинників Apple Watch, що дозволить вийти на ринок пристроїв зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Функція Visual Intelligence має працювати в парі з інтерфейсом Camera Control, яку використовуватиму ШІ для надання користувачам корисної інформації про їхнє оточення.

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Компанія працює над новими версіями Apple Watch із камерами. Це дозволить годинникам аналізувати навколишній світ та використовувати ШІ для надання корисної інформації. Хоча їхній вихід на ринок очікується лише через кілька поколінь, ці моделі вже внесені в плани компанії.

Apple розглядає варіант додавання камер як до стандартних Apple Watch Series, так і до моделей Ultra. Поточна концепція передбачає розміщення камери всередині дисплея в стандартній версії — подібно до фронтальної камери на iPhone. У версії Ultra камера може розташовуватися збоку.

Apple прагне інтегрувати цю функцію в майбутні пристрої, зокрема AirPods із вбудованими камерами, про які вже були згадки раніше. Крім того, компанія має намір поступово перейти з моделей ШІ від OpenAI та Google на власні розробки — Apple Intelligence.

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