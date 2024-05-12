Оплата ЖКГ: хто в Україні не підлягає стягненню боргів за комунальні послуги — Finance.ua

Оплата ЖКГ: хто в Україні не підлягає стягненню боргів за комунальні послуги Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Оплата ЖКГ: хто в Україні не підлягає стягненню боргів за комунальні послуги

В Україні деякі громадяни можуть не сплачувати за електроенергію, газо- та водопостачання. Також вони не підлягають стягненню боргів, утворених за несплату.

Про це йдеться у матеріалі видання «Суспільне».

Хто може не платити за послуги ЖКГ

Журналісти видання зазначають, що внутрішно переміщені особи можуть призупинити накопичення заборгованості. Також для них передбачені особливі умови сплати у воєнний час.

Зокрема, йдеться про тих, хто виїхав з Донеччини. У такому випадку громадяни, які залишили регіон, повинні призупинити накопичення боргів.

Не платити за житлово-комунальні послуги дозволяється:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

громадянам, які проходять лікування;

людям, які проходять військову службу;

громадянам, які перебувають за межами країни;

людям, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій;

громадянам, які відбувають покарання.

На підприємстві «Донецьктеплокомуненерго» розповіли, що абоненти мають право не платити за комунальні послуги, якими не користуються більш ніж 30 календарних днів, окрім опалення, та за умови відсутності лічильника.

Як зупинити нарахування і не платити за послуги ЖКГ

Для того, щоб зупинити нарахування, споживачам потрібно надати виконавцю послуг такі документи:

заява;

довідка з нового місця проживання;

довідка про проходження лікування;

довідка проходження військової служби;

підтвердження перебування за кордоном;

довідка ВПО.

Не здійснюється нарахування за опалення також, якщо:

оселя розташована на окупованій території;

зруйнована/пошкоджена через бойові дії.

На час воєнного стану діє заборона на стягнення боргів за послуги ЖКГ, які утворилася після 24 лютого 2022 року.

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Їх стягують у примусовому порядку, якщо виникли до початку повномасштабної війни. Боржникам надають попередження та, у разі непогашення, упродовж 30 днів обмежують чи припинять надання послуг.

Якщо в оселі є лічильники, то необхідно передавати показники з них.

«Якщо це не робити, то по певних видах комунальних послуг воно рахується по середньому споживанню, за попередніми періодами, місяцями чи по певному нормативу. Якщо людина все ж таки повідомляє дані лічильника — їй все одно будуть перераховані ці виплати відповідно до показників лічильника. Ситуація, коли немає лічильників і відбувається нарахування за нормативами на людину по певних комунальних послугах, в таких випадках складніше — людина має повідомляти про те, що вона змінила місце проживання», — цитує видання юристів.

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Споживачі комунальних послуг у випадку порушень прав можуть звертатись до постачальників послуг або до Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг за номерами телефонів:

+380 (44) 204−48−27;

+380 (044) 207-19-31 .

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Постачальник спочатку нагадує про заборгованість через Viber/SMS, але якщо після цього кошти не надходять — здійснюється відключення електропостачання.

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