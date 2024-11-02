Опікунство в Україні: чи може опікун офіційно працевлаштуватися — Finance.ua

Опікунство в Україні: чи може опікун офіційно працевлаштуватися Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Опікунство в Україні: чи може опікун офіційно працевлаштуватися

В умовах воєнного стану в Україні зросла потреба в опікунстві для осіб з інвалідністю та тих, хто не має повної цивільної дієздатності. Це питання стає дедалі актуальнішим, зокрема й щодо можливості поєднання опікунства з офіційною роботою.

Про це розповідає юристка Тіна Клецько.

Особливості встановлення опіки

Опіка в Україні може бути встановлена за рішенням суду (обовʼязковим учасником в таких справах як заінтересована особа є орган опіки та піклування), якщо особа була визнана повністю недієздатною.

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Встановлюється за рішенням територіальних органів опіки та піклування, якщо опіка стосується малолітнього громадянина віком до 14 років.

Коли опіку можуть припинити

Припиняється в момент поновлення цивільної дієздатності громадянина, або якщо малолітня особа досягає 14 років (оскільки тоді встановлюється піклування), або якщо малолітню особу передають батькам чи майбутнім усиновлювачам.

Права та обов’язки опікуна

Опікуни мають право:

самостійно обирати способи здійснення опіки в межах закону;

давати згоду на усиновлення малолітніх осіб.

одноосібно вирішувати, на що витрачати державну допомогу, яка надається з будь-яких доходів підопічного (пенсії, аліментів тощо);

представляти інтереси підопічного в установах та організаціях.

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Обов’язки опікуна:

створення належних побутових умов для підопічного, а також забезпечення його постійним доглядом та лікуванням;

здійснення правочинів від імені та в інтересах підопічного;

забезпечення належного захисту законних прав та інтересів підопічного;

вживання заходів щодо збереження майна підопічного.

За власним бажанням громадянин може припинити здійснювати опіку над недієздатною чи малолітньою особою.

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Для цього йому потрібно звернутися до органу, яким було встановлено опіку над особою, з відповідною письмовою заявою.

Опікуном не може бути особа, яка:

була позбавлена батьківських прав;

її поведінка суперечить законним інтересам особи, що потребує встановлення опіки над собою;

не досягла повноліття;

має обмежену дієздатність або визнана недієздатною;

страждає від залежностей (наркологічної, алкогольної).

вчинила кримінальне правопорушення, що підлягає кваліфікації як тяжкий злочин, основне покарання якого передбачає — або штраф в розмірі не більше 25 000 НМДГ, або позбавлення волі не більше як на 10 років. При цьому важливим є фактором, щоб особу було саме засуджено за скоєння відповідного тяжкого злочину.

Чи може опікун офіційно працювати

У законодавстві України відсутні будь-які заборони на одномоментне провадження опіки за громадянином, а також можливості офіційного працевлаштування та отримання грошового забезпечення.

Крім цього, опікун за виконання своїх обов’язків не отримує від держави будь-яких грошових коштів, оскільки здійснює свою діяльність на безоплатній основі, а тому він навіть зобов’язаний працювати офіційно, оскільки повинен повноцінно утримувати недієздатну чи малолітню особу до моменту припинення опікунства.

до 19 927 гривень. Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у першому півріччі 2024 року на 22,2%

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