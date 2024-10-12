Чи може опікун виїхати за кордон під час війни: які правила діють — Finance.ua

Чи може опікун виїхати за кордон під час війни: які правила діють Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Чи може опікун виїхати за кордон під час війни: які правила діють

З кожним роком питання перетину державного кордону під час воєнного стану в Україні стає дедалі актуальнішим. Військові дії призвели до того, що багато громадян були змушені покинути свої домівки й шукати більш безпечні умови для життя, зокрема за кордоном. Однак не всі категорії населення можуть виїжджати за межі країни в умовах воєнного стану.

Юристка Алла Борисенко розповіла , чи може опікун виїхати за кордон.

Вона нагадала, що питання, що пов’язані із встановленням опіки над громадянами регулюється положеннями Цивільного кодексу України.

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Так, ст. 58 ЦКУ зазначає, що опіка встановлюється над особами, що не досягли 14 річного віку та набули статусу дитини-сироти, оскільки були позбавлені батьківського піклування, а також над громадянами, щодо яких існує рішення судового органу влади про визнання їх недієздатними.

Таким чином, чинне законодавство закріплює вичерпний перелік обставин за яких встановлюється опіка над особою.

Чи підлягають мобілізації громадяни, які здійснюють опіку

Положення ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначають, що призову на проходження військової служби у лавах ЗСУ під час дії воєнного стану не підлягають такі категорії громадян, а саме:

опікуни, що займаються повноцінним вихованням та належним матеріальним утримання дитини, якій не виповнилось 18 років та вона має інвалідність;

опікуни, що займаються повноцінним вихованням та належним матеріальним утримання дитини, яка має серйозні захворювання та вади у розвитку із дитинства (наприклад, цукровий діабет, стійке порушення нервової системи людини тощо);

опікуни, що займаються повноцінним вихованням та належним матеріальним утримання дитини, яка набула статусу дитини-сироти через позбавлення батьківського піклування та якій не виповнилося 18 років;

опікуни, що здійснюють догляд за особою щодо якої наявне рішення судового органу влади про визнання її недієздатною;

та багато інших категорій громадян.

Таким чином, якщо громадянин здійснює опіку над фізичною особою, то він не підлягає мобілізації під час дії воєнного стану в Україні.

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А тому він має право на легальний виїзд за кордон, проте не в самостійному порядку, а за умови супроводу фізичної особи, над якою встановлено опіку.

Які документи потрібні опікуну для перетину кордону

національні та закордонні паспорти громадян України (як опікуна, так і особи над якою встановлено опіку);

довідка МСЕК про інвалідність громадянина, над яким встановлено опіку (також може надаватися пенсійне посвідчення особи);

рішення судового органу влади про визнання громадянина недієздатним та призначення опікуна (зазвичай встановлюється через наявність психічних захворювань в особи, що унеможливлюють самостійно здійснювати дії, вчинки та усвідомлювати настання їх наслідків);

документи, з яких можливо встановити факт родинних стосунків опікуна та особи, над якою встановлено опіку.

Що робити, якщо опікуну було відмовлено в перетині державного кордону

Якщо в опікуна наявні всі необхідні документи, що підтверджують його законне право на перетин державного кордону та при належному виконанні всіх правил виїзду — працівники Держприкордонслужби не можуть відмовити особі у виїзді за межі України.

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У випадках, якщо опікуну все ж таки було відмовлено в перетині державного кордону, то тоді необхідно отримувати таке рішення працівників Держприкордонслужби у письмовому варіанті.

У ньому повинні бути обов’язково зазначені підстави для відмови у перетині кордону та воно має бути обґрунтованим.

Якщо опікуну було незаконно відмовлено у виїзді, то тоді таке рішення слід оскаржувати до окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, якщо людина бере авто у родича чи друга для виїзду за кордон, то потрібно оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Воно видається на ім’я кермувальника або пасажира.

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