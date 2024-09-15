Які документи потрібні для виїзду за кордон на авто, що належить іншій людині — Finance.ua

Які документи потрібні для виїзду за кордон на авто, що належить іншій людині Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Які документи потрібні для виїзду за кордон на авто, що належить іншій людині

Через повномасштабну агресію росії проти України багато українців змушені залишати свої домівки й шукати притулку за кордоном. Вони обирають різні способи виїзду: автобуси, потяги, власні автомобілі або беруть машини у родичів чи друзів.

Фахівці головного сервісного центру МВС пояснили , які документи потрібно для виїзду за кордон на чужій автівці.

Як виїхати за кордон на чужій автівці

Для виїзду за кордон необхідно подбати про реєстраційні документи на авто.

Якщо людина бере авто у родича чи друга, то потрібно оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Воно видається на ім’я кермувальника або пасажира.

Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС.

Попередньо взяти талон на «перереєстрацію транспортного засобу» в терміналі, що розміщений у приміщенні сервісного центру МВС, або через онлайн-функціонал Е-запис

Документи, необхідні для отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

При зверненні власник підписує заяву про дозвіл користуватися автівкою іншій особі.

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Цій особі видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Свідоцтво власника залишається на зберіганні у сервісному центрі МВС.

Після повернення з-за кордону реєстраційний документ на ім’я кермувальника чи пасажира необхідно повернути до сервісного центру МВС, в якому таке свідоцтво було видане, упродовж 10 днів, а власник має забрати свій документ на авто.

На період воєнного стану є можливість здати реєстраційний документ у будь-якому сервісному центрі МВС. Однак у такому випадку власник отримає новий бланк свідоцтва, за який потрібно буде сплатити кошти, а старе свідоцтво буде визнане недійсним.

Необхідні документи для виїзду за кордон:

національне посвідчення водія;

міжнародне посвідчення водія (якщо країна відвідування ратифікувала Женевську Конвенцію про дорожній рух 1949 року);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон;

наліпка на авто або знак UA на номерних знаках;

міжнародний страховий сертифікат «Green Card».

Нотаріально засвідчена довіреність

Нотаріально засвідчена довіреність від власника автомобіля також дає право на виїзд на цьому автомобілі з України. Але за кордоном вона буде дійсна за кількох умов.

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Документ потрібно перекласти мовою країни перебування та легалізувати у встановленому порядку. Тобто виконати процедури, які необхідні для визнання документа, виданого в іншій країні — апостиль або консульська легалізація.

Однак, ця процедура є складнішою, тож багатьом зручніше буде оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.

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