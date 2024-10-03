Підготовка автомобіля для виїзду за кордон: технічні вимоги та правила безпеки — Finance.ua

Підготовка автомобіля для виїзду за кордон: технічні вимоги та правила безпеки Сьогодні 08:08 — Технології&Авто

Підготовка автомобіля для виїзду за кордон: технічні вимоги та правила безпеки

Для багатьох українських сімей виїзд за кордон — це вимушений крок заради безпеки. Однак перетин кордону на власному транспорті може бути пов’язаний із низкою труднощів та нюансів, про які важливо знати заздалегідь.

Технічна та безпекова складова авто для виїзду за кордон

Перш ніж вирушати в подорож, важливо перевірити технічний стан автомобіля. Стан двигуна, трансмісії, гальмівної системи, підвіски, рульового управління, шин, фари та сигналізація — це ті речі, які потребують особливої уваги. Переконайтеся, що усі системи працюють справно.

Окрім того, більшість європейських країн вимагають наявність світловідбивних жилетів, аптечки, запасного колеса та інструментів для заміни шин.

На прикордонному контролі на розсуд працівників митної служби машину перевіряють на технічний стан.

Якщо авто має серйозні пошкодження, наприклад, великі вм’ятини кузова, відсутність дзеркал або тріщину на лобовому склі, можливо, його не пропустять. Тож, варто заздалегідь подбати про зовнішній вигляд машини та все полагодити за необхідності, аби потім не було «сюрпризів».

На кордоні можуть перевірити наявність аптечки, вогнегасника, аварійної зупинки та запасного колеса (для деяких авто).

Також на кордоні можуть звернути увагу на тонування вікон. Річ у тому, що у деяких країнах заборонене тонування лобового скла, передніх бічних вікон. Водія можуть змусити зняти плівку. Загалом, тонування — чи не найпоширеніша причина відмови в перетині кордону.

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Трапляються випадки, коли автомобіль не пропускають через відсутність актуальної сезонної гуми (зима/літо).

Також необхідно врахувати, що деякі країни, зокрема Німеччина та Австрія, мають зони з низьким рівнем викидів, куди в’їзд можливий лише для автомобілів з відповідними екологічними наклейками.

Які документи потрібні для виїзду на авто за кордон та інші деталі читайте у статті за посиланням.

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