Які документи потрібні для виїзду на авто за кордон — Finance.ua

Які документи потрібні для виїзду на авто за кордон Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Які документи потрібні для виїзду на авто за кордон

Відсутність бодай одного з документів, може призвести до відмови для виїзду, адже документи ретельно перевірятимуться українськими та європейськими прикордонниками.

Закордонний паспорт

Якщо у вас є біометричний паспорт, перетин кордону зазвичай не викликає труднощів. Проте, власникам старих паспортів слід заздалегідь отримати візу для країни, яку планують відвідати. Важливо, щоб паспорт був дійсний щонайменше шість місяців після завершення поїздки.

Водійське посвідчення

Для безперешкодного водіння за кордоном ваше посвідчення водія повинно відповідати міжнародним стандартам. Від 2020 року національні права виготовляються у вигляді пластикових карток з тримовним написом: українською, англійською та частково французькою. Ці документи визнаються в усій Європі та багатьох інших країнах.

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Якщо у вас старі права, ви можете отримати міжнародне посвідчення водія, яке видається на основі вашого національного документа у територіальних сервісних центрах МВС. Додаткові іспити складати не потрібно, а ваше національне посвідчення водія залишається у вас.

Технічний паспорт для автомобіля

Цей документ офіційно зветься «Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу». Він містить всі відомості про автомобіль, такі як VIN-код, рік випуску, колір, об’єм двигуна та інші характеристики. Свідоцтво підтверджує право власності на машину і дозволяє проводити з нею різні операції.

Важливо враховувати, що майже всі дороги в Європі є платними. Для проїзду вам знадобиться електронна дорожня віньєтка, яку можна придбати онлайн або на автозаправках.

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Вартість віньєтки змінюється залежно від країни, типу автомобіля та тривалості користування, але зазвичай не перевищує 1 євро на день. Натомість штрафи за проїзд без віньєтки можуть бути досить великими.

Зелена картка

Вона потрібна для перетину кордону на власному автомобілі. Як ми вже зазначили вище, вона є обов’язковим документом для поїздок на власному авто. Без неї вас можуть не лише не впустити на територію іншої держави, а й не випустити з України.

Основна її перевага — вона діє на території понад 40 країн. Якщо ж розглядати місцеве страхування автоцивільної відповідальності, воно буде дійсним лише в тій країні, де було придбано.

Отже, для оформлення знадобляться:

свідоцтво про реєстрацію автомобіля (технічний паспорт);

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (для фізичних осіб) / код ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Зокрема, оформити страховку в електронній чи паперовій формі можна в страховиків, що є повними членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) або у страхових агентів страховика — повного члена МТСБУ.

Утім, це не єдина страховка, яку треба мати. Також обов’язкова умова для виїзду — медичне страхування. Поліс потрібно оформити на кожного пасажира, який їхатиме в автомобілі.

Крім цього, якщо ви прямуєте за кордон на кредитному автомобілі необхідно отримати довідку у банку щодо дозволу на вивезення автомобіля за кордон.

Не забувайте також й про те, що діти віком до 12 років або нижче 150 см (у деяких країнах — нижче 135 см) повинні їздити тільки в автокріслах.

Також дітям не можна їздити на передньому сидінні. І якщо до типу крісла особливо придивлятися не будуть, то за його відсутність можуть спокійно виписати штраф від 50 євро.

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