Правила виїзду за кордон змінили: який новий документ повинні мати водії з України — Finance.ua

Правила виїзду за кордон змінили: який новий документ повинні мати водії з України Сьогодні 09:38

Правила виїзду за кордон змінили: який новий документ повинні мати водії з України

Україна переходить на європейський стандарт ліцензування вантажних перевезень, тому вже у 2025 році всі водії, що виконують міжнародні перевезення, повинні будуть отримати новий сертифікат — кваліфікаційну карту водія («код 095»).

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

Що змінилося

Так, оновлена у червні 2024 року процедура ліцензування перевізників серед іншого передбачає необхідність проходження профільної підготовки водіями, що виконують міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів. Йдеться про отримання так званого «Коду 95», що підтверджує професійну компетентність водія.

Як зазначають у міністерстві, сьогодні в Україні вже 13 тисяч водіїв, що успішно підтвердили свою кваліфікацію та мають відповідні документи. Відповідна інформація внесена до електронного реєстру водіїв

Що таке Код 095 і де його отримати

Кваліфікаційна карта водія — це офіційне підтвердження наявності у водія необхідної кваліфікації для здійснення вантажних перевезень масою понад 3,5 тонни для категорій «C», «D» і «E». Водій отримує це свідоцтво після успішного проходження спеціальних курсів. Свідоцтво видається у формі пластикової картки та дійсне протягом 5 років.

«Наявність кваліфікаційної картки в українських водіїв дозволяє не лише привести ліцензування перевізників у відповідність до стандартів Євросоюзу, а у першу чергу засвідчує наявність відповідних навичок та знань у водіїв, сприяє безпеці руху та дає можливість уникати зайвих труднощів під час навантаження, вивантаження та виконання перевезень», — наголошують у Міністерстві розвитку громад і територій.

Відповідно до Ліцензійних умов, всі водії з серпня 2025 року повинні будуть мати кваліфікаційну картку водія. Отримати її можна на профільних курсах.

Сьогодні в Україні є 21 сертифікований навчальний центр. Загалом ці центри мають 24 навчально-тренажерні класи, що забезпечують таке навчання у Київській, Львівській, Одеській, Дніпровській, Харківській, Вінницькій, Рівненській, Закарпатській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

Перелік навчальних центрів можна знайти за посиланням.

Триває навчання один тиждень для досвідчених водіїв та від 4 до 8 тижнів — для тих водіїв, які отримали посвідчення водія після 2021 року. Основна частина курсу, як правило, відбувається онлайн.

Оновлені вимоги до підготовки водіїв спрямовані на забезпечення відповідності кваліфікації українських перевізників європейським стандартам. Це дозволяє покращити якість та безпеку перевезень, що, своєю чергою, сприяє інтеграції України в європейський транспортний простір.

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